向澳洲媒體自稱是大陸間諜、要求澳洲政治庇護的王立強，在大陸法院因詐騙案出庭的視頻及照片昨晚曝光。國民黨副秘書長蔡正元今天凌晨在臉書發出題目為「騙子門」的文章，提醒蔡英文總統仔細想想，留下「騙子總統」的名號值得嗎？

蔡正元發文內容如下：

「騙子門」

蔡英文！妳願意當「騙子總統」嗎？

蔡英文！我們都是喝過美國洋墨水的知識分子，我們都了解政治鬥爭即使在美國也很殘酷，但就如同在美國政壇，最基本的文明底線還是要守住。

蔡英文！妳利用騙子王立強，炒作抹紅韓國瑜的策略，縱使最後妳僥倖贏得選舉妳製造的「騙子門」將終生跟著妳，妳就是「騙子總統」，就像陳水扁是「兩顆子彈總統」一樣，也像尼克森是「水門案總統」一樣。

蔡英文！妳努力掌有權力，但終有一天妳要卸下權力，妳留在台灣歷史上的名聲如果是「騙子總統」，妳將情何以堪。

王立強在中國大陸出生、成長、就學、就業、詐騙，所有的資料不是妳的人馬一句「中國可以製造」，就可以混過去的。

因為王立強的同學、老師、親戚拿出跟王立強從小到大的合照，台灣人在大陸那麼多不難查證，台灣媒體去走一趟也不難刨出底來。

蔡英文！妳今天指揮檢調全力替王立強這個騙子補強，找一堆爛名嘴賣力演出，只會更加證明妳很認真參與這場騙劇，妳真的就成了「騙子總統」。

蔡英文！妳要仔細想想，妳留下「騙子總統」的名號，值得嗎？

(中時 )