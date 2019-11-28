北京市政府台灣事務辦公室與旺旺集團北京代表處，27日共同前往通州玉橋街道「無憂之家」，探望在養老照料中心、社區養老驛站的老人。（照片由主辦單位提供）

旺旺集團為踐行社會公益，善盡企業的社會責任，提供價值人民幣10萬元的旺旺產品，慰問「無憂之家」等養老照料中心的老人。（照片由主辦單位提供）

歲末寒冬，北京台商關懷老人的慈善行動在路上。北京市政府台灣事務辦公室與旺旺集團北京代表處，27日共同前往通州玉橋街道「無憂之家」，探望在養老照料中心、社區養老驛站的老人，旺旺集團並捐贈一批適合老年人食用的產品，祝福老人們平安吉祥、春節快樂。

旺旺集團為踐行社會公益，善盡企業的社會責任，提供價值人民幣10萬元的旺旺產品，慰問「無憂之家」等養老照料中心的老人。為配合老人的飲食特性，旺旺特別精心挑選適合老年人食用的旺仔特濃牛奶、旺旺開心饅頭仔等產品，讓老人開心歡度歲末寒冬。

旺旺集團北京代表處首席代表兼全國台企聯常務副會長林天良說，旺旺集團多年來積極參與各項社會公益活動，近年也曾助力大陸貿促會的扶貧項目，為黑龍江林甸、貴州從江等貧困縣籌募教育專項基金。並提供大批產品，與各省、市媒體合辦扶貧、留守兒童、老人等公益活動，希望對社會略盡綿薄之力。

林天良表示，受儒家思想影響，大陸、台灣、日本等地，都以居家養老為主，故如何結合政府、社區、企業及家庭，建立就近養老服務體系，乃當務之急。

旺旺集團與日本EARTH SUPPORT株式會社攜手在台灣及上海合作開辦老年日間照護中心，到宅沐浴、居家上門服務、認知症早期篩查及干預、老年輔具銷售及適老性住宅改裝等業務，引進日本最新養老服務理念及設施設備等，建立舒適安全環境、完善的機能訓練、營養膳食、益智活動等，未來也希望將能推廣至北京等其他地區。

旺旺集團今年也針對老人族群，推出『愛至尊』系列產品，專為老年人群開發出符合老年所需營養、符合老年口味、有助於調理老年身體機能的安全食品，主打無添加白砂糖系列產品，迎合老年人群多樣化需求。

(中時 )