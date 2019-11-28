從公開資料來看，向心是香港「中國創新投資有限公司」和香港「中國趨勢控股有限公司」的董事局主席。（環球網）

近日，澳洲和台灣的媒體與情報機關，突然不約而同地炒作「中國叛逃間諜」王立強，稱此人揭露中國政府在港台有一個情報網路，用以「滲透」澳洲和台灣，但遭大陸公安和《環球時報微信公眾號》踢爆，王立強是個詐騙犯，《環球時報》27日更獨家爆出2016年王立強所涉詐騙案的庭審視頻。

但就在王立強的虛假身份越來越藏不住的時候，《環球時報微信公眾號》報導，在王立強案中被汙蔑為「中國派在港台地區的間諜頭子」的香港商人向心，以及他的妻子龔青，卻被台灣民進黨當局在台灣桃園機場扣下了，稱要調查兩人是不是要「干涉台灣選舉」的「間諜」。

所以，這向心又是什麼人呢？

《環球時報微信公眾號》報導稱，向心在香港擁有兩家企業和一家基金會；他是普通商人，曾捲入集資詐騙案，損失慘重；曾在2013年-2018年間涉及多起民事案件，多為合同糾紛；曾獲得泰州市「榮譽市民」稱號，

首先，從公開資料來看，向心是香港「中國創新投資有限公司」和香港「中國趨勢控股有限公司」的董事局主席，以及香港「中國科技教育基金會」的理事長。

不過，雖然向心在香港的兩家公司是上市公司，但其股票價值極低。兩家公司官網上給出的簡歷宣稱，向心曾在中國若干大機構工作，並長時間從事於科技項目管理及公司策略研究，擁有多年項目投資及資訊科技業務之經驗，持有南京理工大學理學學士學位及工學碩士學位。

可這個向心，怎麼就被謊稱自己是「中國間諜」的王立強，給說成是中國面對港台的「間諜頭子」了呢？

向心的一位友人透露，向心不僅根本就不認識王立強，他也不知道王立強為何會針對他。這位朋友還表示，向心確實只是一位商人，沒什麼背景。

這位朋友還透露，向心去年還因為他所當家的中國創新投資有限公司被捲入大陸一場大規模的集資詐騙案，被搞得很狼狽，損失了很多錢。

經《環球時報微信公眾號》檢索發現，原來，在2016年時，大陸一家百億級的理財公司因涉嫌集資詐騙被查。根據媒體當時的報導，出事的企業被稱為「中晉系」，以國太控股(集團)有限公司、中晉股權投資基金管理(上海)有限公司、上海中晉一期股權投資基金有限公司等相關聯的公司為主，它們因涉嫌非法吸收公眾存款和非法集資詐騙犯罪，被上海警方調查。

其中，根據當時多家媒體的報導，涉案企業之一的 「國太控股(集團)」，在香港有三家控股的上市企業，其中就包括向心當家的「中國創新投資有限公司」和「中國趨勢控股有限公司」，港股編號分別為01217.HK和08171.HK。這兩個數字，也分別是這兩家公司官網的地址，即1217.com.hk和8171.com.hk。

而且，從當時報導此事的金融網站「格隆匯」的資料來看，當時「中晉系」案件的核心涉案人、國太控股的董事長的陳佳菁，在案發前還曾是向心這兩家企業的「聯席主席」。

當時，在「格隆匯」這篇報導下面，有網友曾寫下這樣一段留言：「向心這次是讓國太給害慘了」，留言時間為2016年4月7日。

中國裁判網的法庭文書顯示，國太控股集團所涉及的這場大型集資詐騙，在2018年才二審審結。當時，曾在向心公司擔任「聯席主席」的國太控股董事長、此案要犯陳佳菁，出庭受審，最終二審法院上海高院維持一審原判，判陳佳菁有期徒刑12年。

而向心雖然因為沒有參與集資詐騙，未被逮捕和指控，但他在此案中的角色也印證了之前向心的那位朋友所說的：他去年被一起集資詐騙案搞得很狼狽，損失了很多錢。

另外，《環球時報微信公眾號》在中國法庭裁判文書網中繼續檢索「向心」和「中國創新」等關鍵詞後，還檢索出了27篇裁判文書，均是2013年到2018年之間，向心的「中國創新投資有限公司」(在文書中又被稱為「中國創新公司」)所涉及的各類民事案件。

在「啟信寶」的商業信息查詢APP中檢索向心和他的中國投資創新有限公司，也能看到26篇裁判文書。

這些官司主要涉及向心的企業與來自金華、鎮江、銅陵、惠州、東莞、珠海、杭州、南昌等多地的企業，案件內容基本上都是「債券轉讓合同糾紛」。

向心控制的另一家公司「中國趨勢控股有限公司」，則在2016年一起涉及黃山某公司和深州某公司借貸糾紛一案的裁判文書中，被簡單提及過。

此外，向心曾獲得泰州市「榮譽市民」稱號，搞過「環保節能」和大學新生「入學禮券」，最後，在「百度百科」於2018年1月16日被人最後一次更新的「香港上市公司董事會主席向心」的詞條中，可以看到向心還曾在2015年和2016年，獲得過江蘇泰州市「榮譽市民」等稱號。

另外，順著百度百科提供的信息，還可以檢索到在2011年時，向心曾來到北京，並聯合他在香港控制的兩家企業，以及他在香港註冊的「中國科技教育基金會」，在北京發起過一個「城市藍天計劃」。此事曾被《中國青年報》以很小的篇幅簡要報導過。

之後的一些公開報導顯示，向心的企業曾在內地參與過「環保技能」領域的投資，後又在內地和香港推出過所謂「大學新生入學禮券」計劃。

但從相關報導來看，向心「中國科技教育基金會」搞的這個給大學新生的「禮券」，似乎是為了推廣其「中國創新投資」和「中國趨勢控股」這兩家公司搞的一個名叫「財富風暴平台」的資訊APP。

以上，就是被謊稱自己是「中國政府間諜」的王立強說成是「中國間諜頭子」，公司是「間諜機構」的向心和他所擁有企業的一些信息。

目前，向心已被台灣當局扣押，並被當成所謂的「干涉台灣選舉」的「間諜」遭到調查，已失去自由。

值得一提的是，目前已有不少兩岸人士懷疑，王立強在向心夫婦在台灣訪友時突然冒出來找澳洲「爆料」，且這料一大部分是涉及台灣的，讓人不得不懷疑，這是不是台灣民進黨當局為了選舉而「策劃」的一場「間諜戲」，好以此在島內煽動恐懼情緒，獲取不正當的政治利益。

(中時 )