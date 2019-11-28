龐特目前的私人戰機收藏保有金氏世界紀錄

全世界有各式各樣的收藏家，但收藏戰鬥機的絕對少之又少，只要收藏幾架就足以傲視群雄，但法國前賽車手米歇爾．龐特(Michel Pont)卻擁有令人咋舌的110架飛機，其中大多數是戰鬥機，機型包括曾在台灣服役的F-104與目前還在服役的F-16A戰機。全世界沒有幾個航空博物館的收藏能與龐特相比，他因此也是金氏紀錄私人戰機收藏記錄的保持者。

據《大眾機械》報導，前法國賽車手龐特有著全世最大私人戰機收藏家的稱號，他在法國著名酒鄉勃艮第買下了12公頃土地與一座建於1340年的城堡，其中有4公頃用於種植葡萄，用以經營釀酒業。另外有2~3公頃拿來擺設他的驚世收藏，看來是收藏戰機從一開始就計劃好的。

龐特的戰機收藏品中最古老的是這架二戰時期的流星戰機。（圖／BAE System)

龐特目前收藏110架飛機的年份橫跨40年軍事航空業，其中多數是戰鬥機，少數幾架是軍用直升機。若按年份排列，最早的是英國皇家空軍流星(Gloster Meteor)戰機，它是英國在二次大戰期間從頭至尾都在使用的戰機，其次是一架曾於1950年代在德國服役的F-86軍刀機(Sabre)。1960至1970年代的戰機收藏包括洛克希德製造的F-104星式(Starfighter)戰機，英國閃電(Electric Lightning)戰機，F-100超級軍刀(Super Sabre)和法國幻象III(Mirage III)戰鬥機，到目前還有很多國家在服役的F-16戰隼戰鬥機。

在這張照片中可看到F-84F雷電(Thunderstreak)戰鬥轟炸機、MiG-23鞭撻者(Flogger)戰機、F-105雷公(Thunderchief)攻擊機、美洲豹攻擊機(Sepecat Jaguar)、幻象(Mirage)F1戰機。(圖／金氏世界紀錄Youtube)

報導指出，龐特的收藏有一些較特別的戰機，例如有一架F-105雷公(Thunderchief)戰機，它是美軍有史以來最大型的戰機之一，曾是美國空軍在越南戰場上的主力，目前還不太清楚這位法國人如何能獲得這種博物館收藏品等級的稀有戰機。此外，收藏品中還有前蘇聯的幾架著名戰機，包括蘇愷公司Su-7裝配匠(Fitter)地面攻擊機和米格公司MiG-21魚床(Fishbed)戰機=, 這幾架是從波蘭和匈牙利等前華沙公約國家購得的。另外還有一架從吉布提購買的型號不明的戰機。

龐特庫存中最先進、最難取得的戰鬥機是F-16A戰鬥機。他說，因為與比利時空軍一名將領是好朋友，他一直表示有興趣購買比利時退役的F-16。但不幸的是，美國通常會對美製裝備擁有最後處置的決定權，因此很久以來比利時空軍都對龐特的要求說「不行！」但是，龐特最後還是買到他要的F-16戰機。

報導最後指引道，龐特的酒莊位於勃艮第的薩維尼（Savigny-lès-Beaune），他的龐特城堡與戰機展示每天從上午9點至12點、下午2點至5:30對外開放參觀。

(中時電子報)