台灣古蹟多，但坐擁最多古蹟的城市是哪一座？府城台南古色古香的街道騙到了不少學生選擇，但實際上最多古蹟的城市在台北市，共有178座，台南則是142座，而且僅有9.8%學生知道全台擁有900多座古蹟。

金車文教基金會公布調查報告，基金會訪問了1萬3385名小學高年級到高中二年級的學生，其中有62%以為台南是台灣古蹟最多的城市，更僅有9.8%學生知道台灣古蹟有900多座、29%學生知道新竹火車站也是古蹟之一。總幹事曾清芸表示這份調查結果，充分顯示台灣青少男女對台灣文化認知不足。

調查報告也指出，學生們不了解在地文化，其中45%是時間不足、44%看不懂以及37.5%沒有任何興趣了解，但仍有64%學生認為古蹟應該永續保存。調查同時指出，80%學生不願意當導覽員介紹古蹟，華江高中教師高慧玲分析，大部分學生對古蹟沒有感情，自然不想理解也不願導覽。

另一項有趣的發現則是，學生們認為夜市和廟宇最能代表台灣特色，若結交外國朋友，68%學生會想帶他們去逛夜市，34%則是邀請他們喝手搖飲。

(中時電子報)