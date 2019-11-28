得到他人關心總是特別溫暖！一名女網友因為腳受傷需包繃帶，當她獨自坐在捷運站包紮傷處時，一名穿著制服的清潔阿伯看到了，馬上主動靠近協助她包好繃帶，還提醒她要記得去看醫生，不要留疤了，讓原PO很感激。她將受到幫助的這一幕拍來後PO網分享，感動萬名網友。

一名女網友在論壇《Dcard》表示，前陣子騎車不慎，小腿腫了一大塊，看起來是一片很恐怖的瘀青，讓愛美的她出門都用繃帶遮住傷處。但有一天要出門時發現繃帶用完了，因此在捷運站附近的商店買了繃帶，她打算在捷運站旁邊包紮後再上車。

當原PO獨自纏著繃帶的時候，引起站在她對面的清潔阿伯的注意，看了她一眼後竟直接走過來說 ：「妹妹，繃帶要從下面往上纏」，更主動的蹲下來親自動手替她包紮綁好繃帶，還囑咐她「記得去看醫生」、「不要留疤」之後，才接著繼續他的工作。

而原 PO 也拿起手機拍下這一幕，她說「阿伯有點老了，手很抖，所以包的並沒有很完美」，雖然阿伯綁的繃帶沒走幾步就鬆掉了，但她依然很感激阿伯願意對一個陌生人伸出援手，「我趕緊走遠一點，確定阿伯不在附近的時候，把繃帶拆掉重新再綁上」。

網友一看完PO文後，紛紛大讚好心的阿伯，「好心會有好報的 」、「其實長輩看到年輕人都會很像看到自己的孩子」、「好暖喔！」、「我覺得阿伯是怕原PO痛所以才會沒綁緊而鬆掉」。

也有許多網友希望阿伯都得到鼓勵，「要不要去寫個信箱表揚他，讓他也知道你很感謝他」、「拜託原PO寫信表揚阿伯！他的考核會加分」、「可以打電話到捷運公司的客服表達感謝，讓更多人知道阿伯的善良」。

(中時電子報)