國民黨總統參選人韓國瑜會選得比2016的朱立倫好嗎？資深媒體人黃暐瀚預估，韓國瑜再差，2020得票數至少也有500萬票。名嘴尚毅夫則認為，韓國瑜至少450到480萬。

黃暐瀚在政論節目《平論無雙》指出，韓國瑜肯定會選的比朱立倫好，因為上次是年終慰問金的問題，讓軍公教不想投票給國民黨，乾脆不去投票。還有換柱事件以致對朱立倫不滿意，就是公平正義的程序。現在韓國瑜在國民黨內，可能有人對他不喜歡，可是現在的狀況在於宋楚瑜，就看鐘擺效應會不會發生。

黃暐瀚分析說，上次宋楚瑜得票數算是極大化，得到157萬票，以他個人參選而言，也是最多的一次。但是宋楚瑜拿到157萬票，親民黨政黨票也只拿到79萬票，中間還差了70幾萬票，所以當時藍軍普遍認為，總統根本選不贏，所以也不想投票，造成朱立倫只得到381萬票。

黃暐瀚表示，台北市長候選人連勝文再怎麼樣也有60萬票。韓國瑜再差，至少也有500萬票，大概有40%上下。不會像現在我們看到韓的民調22%、25%，然後蔡英文都50幾趴，所以票開出來，跟民調會不一樣。韓40%還是不會贏，但不會是一般人所想像的輸300多萬票。

前民進黨立委沈富雄則表示，這一次國民黨再差，立法院席次，也不會比上一次差，上次只有35席，這次會40至45席之間。而韓國瑜再差，拖累立委的程度，也沒有像上一次那麼差，所以韓國瑜得票數不會像朱立倫那麼難看，會比朱立倫好，但恐怕也不會那麼多。尚毅夫則認為，韓國瑜至少會拿到450到480萬票，有些民調聽聽就好。

(中時電子報)