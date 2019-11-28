跟著船長搭船看海趣！原來冬天的海岸那麼美！新北市政府11月推出「水湳洞，別有洞天」海洋系列工作坊，將水湳洞漁港化作最天然的海洋教室，民眾反應熱烈，活動接近尾聲，30日還有專業船長的漁船導覽，以及認識漁村、漁船及漁港的「漁港日常展」導覽，快把握機會到漁港來體驗海洋之美！

「水湳洞，別有洞天」漁船導覽，跟著船長一起看海。（圖取自新北市漁業處官網）

市府為發展漁港轉型新契機，看中水湳洞漁港悠久的漁村歷史，以及鄰近十三層遺址礦場及陰陽海等觀光奇景，於11月在水湳洞漁港辦理「水湳洞，別有洞天」海洋系列工作坊，規劃「漁港光景」、「海味體驗」、「漁港日常展」、「海洋講座」、「漁港散步」、「漁船導覽」等6大主題，推出7堂工作坊課程，讓民眾看到漁港好吃、好玩的特色，實際體會漁港生活。

「水湳洞，別有洞天」漁港日常展，體會漁村生活。（圖取自新北市漁業處官網）

除了在漁港打造浪漫的光景與十三層遺址光雕互相輝映外，更用心安排專業講師，從生態保育、海洋休閒及漁村歷史等面向，用生動的互動對話帶領民眾融入漁港，更安排專業船長介紹漁船小知識，搭乘漁船在港中航行，當個「一日漁民」。民眾反應熱烈，還有遠道從台南帶小朋友一起參加的民眾，透過活動了解漁業工作的辛勞，啟發孩子對海洋文化的認識。歡迎民眾把握11月30日最後課程，來漁港體會海洋之美!

新北漁港美麗而多元，過去民眾對漁港的印象只有停船功能，但其實漁港聚集了漁船、漁村文化、漁民生活形貌，才能有很多有趣動人的故事，再搭配各個漁港的歷史、景觀或其他產業特色，就是最生動的戶外教室。

「水湳洞，別有洞天」漁港日常展，體會漁村生活。（圖取自新北市漁業處官網）

這次新北市府用「策展」的概念將水湳洞漁港打造成親海環境教育的示範漁港，希望可以讓民眾透過漁港，從各種小細節裡，發現原來我們的生活與海洋這麼近，進而再去思考如何保護這片孕育我們的海洋，開啟人們親海愛海的想像。

(中時電子報)