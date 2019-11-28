日本松下(Panasonic）集團決定從半導體事業撤退，並將股份賣給台灣的新唐科技。松下的半導體事業持續虧損，雖然也著手經營重建，但因美中貿易摩擦問題而銷售不振，故決定放棄半導體事業。

《日本經濟新聞》報導，過去日本的電機大廠席捲全世界的半導體市場，後來被持續積極投資的南韓、台灣勢力奪走市占率而失去競爭力。

松下除了出售位於京都府長岡京市，由松下全額出資，負責半導體的開發、製造、銷售的「松下半導體解決方案」(Panasonic Semiconductor Solutions)之外，由松下出資49%，以色列的半導體企業高塔半導體(TowerJazz)出資51%的合營公司「高塔松下半導體」(TowerJazz Panasonic Semiconductor」 （位於富山縣魚津市）也決定賣掉位於富山縣和新潟縣的3家生產圖像感應器等半導體產品的工廠。

松下1952年與荷蘭的菲利浦公司設立合營公司，跨入半導體事業，並在日本國內外擴大設廠，供貨給松下製造的家電產品等。1990年前後半導體的營業額排名還進到全球前10名，但隨著台灣、南韓勢力的抬頭，業績逐漸惡化。

由於電視和數位相機等銷售大減等原因，松下半導體工廠的運轉率降低，2014年才將富山和新潟縣的3家工廠改成與高塔共同經營，並關閉岡山縣和鹿兒島縣的工廠。4月剛宣布將一部分事業賣給半導體製造商羅姆(ROHM)。

松下近來看好新一代汽車的普及，開始強化用在電動車電池管理上的車載半導體等。但半導體事業的核心企業「松下半導體解決方案」2018年度(至2019年3月)的銷售額為922億日圓，虧損達235億日圓(約台幣66.5億元)。原本打算今年度(至2020年3月)要讓半導體事業由虧轉盈，但受到美中貿易戰導致需求低迷的影響，黑字化已經無望，故只好決定出售。

美國的市場調查機構《IC Insights》的調查報告顯示，1990年日本的半導體在全球的市占率達49%，但因投資判斷的遲緩以及事業重組等因素而逐漸落後，在南韓與台灣企業的猛烈攻勢下，2018年跌至7%。美國資訊科技研究顧問公司高德納（Gartner）發表的世界10大半導體企業排行榜中，日本廠商的名字從2018年起便消失了。

(中時電子報)