一年一度感恩節到來，川普送上驚喜大禮，美東時間27日晚間簽署《香港人權與民主法案》及《香港保護法》，以表示對香港抗議人士的支持。

綜合路透社、俄羅斯衛星通訊社報導，在美陸即將達成第一階段貿易協議之際，不顧北京反對與憤怒，美國總統川普於美東時間27日晚間簽署了2項支持香港示威人士的法案，分別為1838號《香港人權與民主法案》及2710號《香港保護法》。

《香港人權與民主法案》要求美國國務院每年重新審視香港的自治情形，確認香港是否仍享有特殊關稅待遇資格，同時也要求行政部門點名違反香港人權的官員並祭出制裁。《香港保護法》禁止美國對香港出口各種鎮暴用特殊子彈及設備，例如催淚彈、橡膠子彈、閃光震撼彈、手銬、胡椒水噴霧等。

川普在聲明稿中指出，「簽署這2項法案是出於對大陸國家主席習近平、中國及香港人民的尊重，冀望大陸領導層及香港官員能夠好好解決彼此之間的差異，以利後續長期的和平與繁榮。」

美國眾議院、參議院分別於10月、11月一致通過各自版本的《香港人權與民主法案》，為了加速法案成法，美國眾議院20日以417票贊成、僅1票反對投票結果，迅速通過參議院版本的香港人權法案。法案後續送交白宮，準備讓川普簽署，不過與北京的第一階段貿易談判仍處在「最後陣痛期」，川普近來對於簽署或否決法案的態度一直曖昧不明。

北京一直視美國會提案《香港人權與民主法案》及《香港保護法》的舉動為干預內政、破壞國際法，在參議院通過法案後，北京曾誓言將祭出反制措施，以捍衛領土及國家安全，大陸外交部也在第一時間警告美國停止插手香港事務，以免引火上身，大陸外交部長王毅23日更嚴詞開炮，抨擊美國才是全球最大亂源。

(中時電子報)