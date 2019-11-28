【完整版】韓市長的麻辣問 這些問題我們憋很久了！2019.11.27《麻辣天后傳》

國民黨總統參選人韓國瑜，日前上昔日東吳文系同學利菁主持的綜藝節目，不僅上演「同學會」，更對各方麻辣提問來者不拒。被問到女兒韓冰有沒有帶對象回家過？韓國瑜坦言：「有交往過一起吃過飯，就是看一看，但是……雲淡風輕！」讓利菁吐槽這種事爸爸永遠不會知道。

韓國瑜上《中天綜合台》綜藝節目〈麻辣天后傳〉，向在座單身女藝人分享「脫單秘訣」：女人怕追，男人怕激。被藝人王少偉提問：「我們可以問一下你女兒，有真的帶過另外一半來給你看嗎？」韓國瑜大方坦言：「有交往過一起吃過飯，就是看一看，但是……雲淡風輕！」

見韓國瑜評論起韓冰帶回來的對象，一陣語塞，利菁受不了對現場來賓大叫：「唉唷！你們幾歲的人了！爸爸永遠不會知道的！真的！你問爸爸，爸爸怎麼會知道？」韓國瑜則連連點頭稱對，相當認同利菁的說法。

王少偉接著提問：「那你怎麼看一個人的個性？如果你跟他們吃一頓飯，或者是互動如果那麼少的話。」利菁則吐槽：「他管不了韓冰的啦！」韓國瑜露出靦腆笑容，並表示女兒已經長大了，自己當然會尊重女兒。

(中時電子報)