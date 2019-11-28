網購超盛行，但其實不少人都有網購踩雷的經驗，昨天有網友在臉書分享，自己網購了1件粉紫色的套裝，不料試穿後，竟馬上變成健美選手，讓原PO又傻眼又好笑，而照片也隨即引起網友熱議，自帶笑果的衣服！
日前有位網友就在臉書PO文分享，在淘寶上網購了1件粉紫色的套裝，看模特的照片很時尚又性感。沒想到自己試穿後，竟直接變成「健美選手」，讓她看了無奈到不行，直呼「網購需謹慎啊！我的2600元」。
照片曝光後，讓許多網友看了爆笑，「自帶笑果的衣服」、「這是太空服吧」、「哈哈哈哈我控制不住地笑了」、「這個時尚我不懂哈哈哈」、「太好笑了啦」、「不會游泳也不怕淹死了」、「我快笑死了，很像澳洲的那隻袋鼠」、「與實拍一樣的...靠腰」。
後來也有不少網友留言說，「網購真的要慎選阿」、「這個評論述太少，也沒人附上圖，這種的通常都會踩雷」、「我之前也發生過圖和貨不符，所以我直接丟了」。
文章來源：达莎DIGI
(中時電子報)
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