今（28）清晨，北部低溫下探15度，空曠地區不排除只有14度，一直到周六（30）才會稍微減弱，但周日（31）將有一波較強冷空氣南下，北部會再轉為有雨的天氣。

氣象局表示，今天基隆北海岸、大台北東側山區、東北部地區降雨機率高，基隆北海岸局部地區有大雨的可能，其餘的東半部及北部地區降雨較為零星，西半部地區大多為多雲到晴。

氣溫方面，白天北部及宜蘭高溫為19到21度、花東約24、25度，中南部約26至28度，低溫部分，中部以北及宜蘭約16、17度，其他地區19、20度左右，中南部日夜溫差仍大。

空氣品質方面，今日北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；雲嘉南空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

氣象專家彭啟明指出，目前「北冕」距離台灣2310公里，以每小時15公里速度，向北北西進行，路徑預測往西朝菲律賓前進的機率較高，環境有利其增強至中度颱風上限的強度，周日（12／1）恐達強颱程度，下周一到三期間外圍環流將有機會影響台灣天氣。

(中時 )