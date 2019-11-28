傳前總統馬英九和國民黨主席吳敦義的關係生變，有媒體報導，馬英九先前對吳敦義不分區提名前立委邱毅以及任用前立委蔡正元為副秘書長心生不滿，因這兩人素來對馬不友善，但為顧及與吳情份，而未有表態，雖然邱後來退出，但蔡還是在位置上。對此，親馬人士直言，如果再出現任何攻擊，馬為了國民黨的發展，恐不一定會再站在吳的身邊。

邱毅日前指自己在國民黨不分區落馬，是因為馬英九臨時要求將陳以信、車宜靜列入不分區名單，引發馬英九辦公室強烈駁斥，發聲明稱邱毅所言子虛烏有絕非事實，已嚴重損害馬的名譽，不排除對邱毅採取法律行動，捍衛自身清白。國民黨也發聲明澄清，車宜靜並非由馬英九推薦，風波才告一段落。

《新新聞》更引用知情人士消息指出，除國民黨趕緊發聲明幫馬英九澄清，吳敦義甚至親自向馬英九解釋，就是吳怕馬有誤會，想要把不分區提名爭議栽贓給馬。最後，馬接受吳的說明，但吳任用和馬英九關係不好的蔡正元，馬還是心存芥蒂。親馬人士直言，如果再有任何惡意攻擊，馬為了國民黨的未來，就不會和吳再站在同一條線上。

(中時電子報)