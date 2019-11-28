國民黨總統參選人韓國瑜民調落後，其中年輕人支持度低是一大原因，韓團隊因此針對青年族群，廣辦論壇，釋出政策，包含獎助青年留遊學交換，培養國際觀、學貸零利率等。國民黨屏東市民代表傅建雄則認為，讓年輕人藍綠都不支持，跑去支持第三政黨候選人，這樣選票就不會流動到蔡英文手上。

韓國瑜國政顧問團總召張善政日前曾表示，韓對年輕人的政策大致分為三部分，包括在學、畢業後就業以及結婚成家。從選舉上來看，雖然民調上通常將20至39歲歸類為青年族群，但不同年齡區間的青年族群重視的事物自然也有所不同。因此韓團隊將年輕族群以現實生活處境進行區隔，並分別擬以相關政策。據《中評社》報導，傅建雄認為，蔡陣營擔心年輕族群投票率不高，韓陣營則該猛攻，讓年輕人投不下去。

傅建雄認為，若要在短時間內，讓原先不支持韓的年輕人跳到支持，是一大困難。但他認為，中間還有一個不投票或不支持的選項，或者藍綠都不支持，讓年輕人跑去支持第三政黨候選人，這樣這張選票就不會流動到蔡英文手上。

他說積極爭取選票，包括提出學貸免利息，零到六歲國家養等，會收到效果，年輕人會看到韓的想法，但若短時間沒辦法扭轉，就要讓年輕人知道支持蔡英文不會讓生活過得更好。

(中時電子報)