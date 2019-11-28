高以翔27日錄製大陸節目《追我吧》，過程中昏迷倒地，送醫急救後宣告不治，享年35歲，目前經紀公司老闆和製作人以抵達當地處理後事，但傳出遺體運回台灣雖有先例，不過卻得通過「三關卡」，而且光專機費用就高達千萬。

根據《ETtoday》報導，高以翔意外猝死後，家人及女友紛紛抵達當地處理後事，不過遺體若要運回台灣則非易事，其一就是靠專機運回，不過費用約千萬台幣起跳，另一種則是靠客機貨艙，不過客機貨艙只適合裝載在代碼「ALF」的集裝設備，但礙於台北直飛寧波的航空公司，機型大多屬窄體飛機，因此若要運遺體得先移往大城市再飛回台，此外在起飛地必須經過檢疫、防腐等程序才會放行，飛抵桃園機場也需經過檢疫等程序，手續可以說是相當繁雜。

不過目前傳出高以翔遺體放在寧波殯儀館，應會在當地火化，骨灰再送回台灣，若是如此手續就較簡單，只要由家屬親自護送，便能以托運行李或隨身行李方式運送，不過得備妥醫院死亡證明書、殯儀館火化證明書及亡者護照，以便在入境時進行核對證件等檢查。

(中時電子報)