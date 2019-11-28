憲兵指揮部臉書粉絲團日前貼出一張莒光日保防單元劇劇照，其中一位被軍官壓制在地者，外型神似國民黨總統參選人韓國瑜，引起爭議，藍營昨上午痛批影射韓是匪諜、質疑軍方不中立，韓本人更批軍方拍馬屁、太離譜；但昨下午隨即傳出政戰局軍團級單位人事異動，憲兵指揮部政戰主任余熙明少將也在列。據指出，國防部長嚴德發為此震怒，下令查辦洩密者。

在「保防劇照」爭議案發生後，外傳軍方內部點名有人必須下台負責，昨下午並即傳出近日將

進行陸軍軍團級政戰主任異動，名單包括憲兵政戰主任余熙明調任六軍團主任;文宣心戰處長樓偉傑調任憲兵指揮部主任;陸軍後勤部主任陳中吉調八軍團主任;六軍團主任陳育琳調任政戰學院院長;陸軍司令部政戰副主任趙代川調任後備司令部主任;政戰學院院長文天佑調國防大學主任。

《聯合新聞網》今報導，此名單昨上午才決議，但尚未送政府高層做最後確定，昨下午名單竟就外流，讓嚴德發十分生氣，下令查辦洩密者。軍方並強調，此案與憲指部保防劇照案無關。

(中時電子報)