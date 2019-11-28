憲兵指揮部臉書粉絲團26日貼出一張莒光園地「佈憲」保防單元劇的宣傳劇照，圖中「遭逮捕的壓制在地的人，外觀簡直與韓國瑜一模一樣」穿藍襯衫黑西裝褲，還是禿頭。讓不少網友超傻眼。對此身為資深韓粉的前帶團導遊就認為，「憲兵司令快升官了！馬屁拍得劈啪嘎響。最效忠三軍統帥的原來是憲兵司令」。

事發在26日晚間八點許，「中華民國憲兵指揮部」臉書粉絲團張貼出一張將在28日播出的「莒光園地」保防單元劇「佈憲」的宣傳照，讓不少網友傻眼的是，圖中赫然出現一位藍色襯衫、光頭男士，遭到憲兵逮捕壓制在地，照片更在網路瘋傳！

資深韓粉「貝勒爺開炮」在臉書PO文稱，有人說是在影射韓國瑜，他倒不以為然，他認為活脫就是蘇貞昌，仔細看！「憲兵司令快升官了！明知道蘇貞昌是蔡英文的宿敵，卻還把衝衝衝給推出來，馬屁拍得劈啪嘎響」。

前些時才說要向館長學習戰力，今天又說要把匪諜｢輸光光」抓出來，莫說阿扁時代左一句｢總統總統大帥哥」，右一句｢你是我的巧克力」。最效忠三軍統帥的原來是憲兵司令。

資深韓粉臉書粉絲團「貝勒爺開炮」是一位部落格版主，總點閱數有八千七百多萬。每天平均有數百人會看他文章。創作過3千6百多篇文章，單篇文章最高達到4萬多點閱。

(中時電子報)