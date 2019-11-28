【完整版】韓市長的麻辣問 這些問題我們憋很久了！2019.11.27《麻辣天后傳》

國民黨總統參選人韓國瑜，日前上昔日東吳文系同學利菁主持的綜藝節目，不僅上演「同學會」，更對各方麻辣提問來者不拒。被利菁問到是否當兵出來碰到的第一個女人，就是妻子李佳芬？韓搖頭直言：「當然不是。」

韓國瑜上《中天綜合台》綜藝節目〈麻辣天后傳〉，藝人王少偉提問如何快速終結單身？因為韓好像很年輕就跟李佳芬在一起了，堪稱神仙眷侶。韓回應：「不年輕啊，我因為當兵當得長，所以談戀愛談的時間就比較晚。」利菁詢問韓當兵當了多久？韓表示因為自己是職業軍人，所以總共當了6年。王則追問，盼韓能分享自己追女秘訣，讓光棍族有個參考。

韓國瑜吐槽王少偉，明明身旁就有「不敢剩的剩女」，不就直接是天作之合了嗎？王反嗆：「所以韓市長的意思，就是只要有女生就可以終結？」韓立刻否認，表示以王長得又高又帥，條件優異，不該問他這樣的問題，應該問他的是：「女朋友太多，不知道怎麼選？」

利菁立刻發問：「你是不是當兵六年一出來，碰到第一個女人就是佳芬姐？」韓國瑜不斷搖頭，直言：「當然不是。」利菁不甘示弱，吐槽：「當兵6年，那3年看女生……」立刻被韓打斷：「下句話不好聽不要講！」全場哄堂大笑，利菁也立刻向韓握手表示「達成協議」。

(中時電子報)