殯葬龍頭、龍巖公司南區「龍智營業處」驚爆吸金，龍巖南區副總經理吳祥志、兒子吳順益涉嫌指示公司幹部對外招攬高利「轉約投資案」，坑殺被害者高達2.6億元，事後拒絕支付本息遭踢爆。吳氏父子、公司幹部曾小樺三人經高檢方複訊後，全案朝違反《銀行法》方向偵辦。龍智營業處分處長曾小樺與吳順益分別以20萬、50萬交保，吳祥志則在凌晨1點遭檢方聲請羈押禁見。

日前，上百名投資受害者組成「龍巖南區龍智處受害者自力救濟會」，四處陳情並向檢調單位檢舉，指吳祥志2017年起對外佯稱龍巖產品能「轉約投資」，還能賺取高額回饋利息，吸引大量投資者上當。今年8月，吳祥志突然對外稱資金遭國稅局查扣、投資全數泡湯，坑殺投資者2億6000多萬元。

自救會指出，大家抱著信賴龍巖、投資品牌之心態，投資龍巖「龍智營業處」的商品並附加轉約投資案，沒想到血本無歸。自救會踢爆，龍巖在東窗事發後，命令相關業務員對外謊稱與龍巖無關才肯願意賠償投資者，沒想到騙取業務員聲明書後，9月6日無預警將龍智營業處裁撤，企圖與詐騙案完美切割。除此之外，吳祥志更授意兒子吳順益接手原龍智營業處所有業務及客戶，將營業處改名為「弘千營業處」繼續營業。

自救會痛批，龍巖吸金案曝光後，公司對吳氏父子兩人並無懲處，根本是包庇罪犯、令人髮指。自救會甚至懷疑，龍巖高層人士案發後曾表示要與公司「不法分子」協商還款事宜，結果卻放任吳氏父子繼續亂搞，根本是知情且涉嫌參與其中。

據了解，檢調認為吳祥志、吳順益利用龍智營業處分處長曾小樺和旗下業務員詐騙吸金，目前將三人均列為嫌疑人，昨天晚間九點半陸續移送高雄地檢署進行複訊，要繼續追查是否還有受騙的被害人，全案朝依違反銀行法偵辦。

(中時電子報)