英國品牌勞斯萊斯（Rolls-Royce）向來以名貴豪華車款著稱，近日林志玲「世紀婚禮」中的禮車正是選擇他們家的跑車。而勞斯萊斯的專屬車標則是漂亮、典雅的「飛天女神」，它的製造材質通常是純銀或純金，有些甚至會採用鉑金、水晶等。不過大陸有一位民眾，似乎不是這樣認為。

林志玲「世紀婚禮」中的禮車正是選擇他們家的跑車。而勞斯萊斯的專屬車標則是漂亮、典雅的「飛天女神」，它的製造材質通常是純銀或純金，有些甚至會採用鉑金、水晶等。不過大陸有一位民眾，似乎不是這樣認為。(圖/報系資料)

據《中國報》報導，北京有一名網友因為嫌棄勞斯萊斯的「飛天女神」不夠霸氣，於是特地打造了一隻重達25公斤的「金公雞」，安裝在愛車上。據報導，這花了車主將近人民幣60萬(約台幣260萬)。

這名車主「霸氣」的行為，引發網友的熱議。有網友笑稱「果然有錢人的生活，任性！」但也有人持反對意見，認為實在太醜。還有人抨擊該車主認為連馬雲這樣的大人物都不會如此張揚。不過最令網友關心的還是「安全嗎？」「不違反交通規則嗎？」網友皆認為這尊金雞不僅會遮擋視線還會反光，非常不安全。

(中時電子報)