香港特區第六屆區議會選舉25日結束，陸媒《環球時報》28日刊出大陸全國港澳研究會副會長劉兆佳接受專訪指出，接下來，反對派會把掌握的區議會，變成與特區政府展開政治鬥爭的平台，這幾年，區議會政治化和選舉化趨勢越來越明顯，區議會說到底還是諮詢性質的平台，沒有決定權，也沒有管治權。《基本法》明確規定，香港只有一級政府即特區政府，沒有所謂「地方政府」。

劉兆佳受訪指出，這次選舉建制派和反對派支持者投票的目標不同。反對派候選人構成比較複雜，除傳統反對派政黨外，還多了一些過去一段時間暴亂的參與者、組織者，他們想趁此機會把這幾年的抗爭行動轉化成某種政治威望。這批人自身沒什麼組織，也不接受主流反對黨派的領導，只是一種基於有共同「敵人」的機會主義的結合。

劉兆佳強調，接下來局勢的發展，反對派會把掌握的區議會變成與特區政府展開政治鬥爭的平台，以前，他們主要依靠街頭暴力和立法會聯合向政府施壓。反對派還將進一步藉此把自己打造成所謂的「民意代理人」，更強烈地逼迫政府回應他們的訴求。未來幾年內，這樣的政治鬥爭會源源不絕。

劉兆佳說，反對派想真正通過區議會來奪取特區管治權，也不是那麼容易。一個複雜因素是：區議會的定位與角色從其產生之日起就存在很多模糊的地方。這幾年，區議會政治化和選舉化的趨勢越來越明顯，不僅成為不同政黨藉此擴大自身、營造民意的平台，也日益演化為各方提出和討論政治訴求的地方，甚至和立法會也產生連動。

但區議會說到底還是一個諮詢性質的平台，沒有決定權，也沒有管治權。《基本法》明確規定，香港只有一級政府即特區政府，沒有所謂「地方政府」。

劉兆佳指出，盡管一般來說，如果政府的一項地區政策遭到區議會反對，政府要重新考量是否繼續推進，但決定權終究還是在特區政府手中，只要政府堅持不滿足他們的訴求，他們就不具備那樣的能量。

劉兆佳表示，按現在趨勢，反對派可能在特首選舉委員會中拿到4成席位，但仍然無法決定特首人選，因為委員會中建制派還將是大多數。只要建制派內部維持團結，反對派就沒有什麼機會。的確，建制派此前出現過一些一盤散沙情況，但那時尚未面對這樣嚴重的危機，所以不能用之前的情況套用今後情況。

劉兆佳稱，總的來看，反對派在區議會勝出對香港當下的政治局勢沒有根本性改變，但是，它將提升大陸中央、特區政府和建制派共同的危機感，推動它們之間產生更強的凝聚力和聯動性。在特區政府處於弱勢的情況下，大陸中央和建制派可能推動形成一個更有利於三方合作機制，這也將在某種程度上改變特區的管治模式。

(中時 )