周日(12/1)下半天，今年入冬以來最強冷空氣即將南下。氣象達人彭啟明表示，降溫將持續時間一個禮拜之久，「這波冷空氣的邊緣就在台灣北部海面，北部平地有機會降到14、15度低溫，空曠區域甚至13、14度，接近大家熟知冷氣團的標準」。

彭啟明在臉書指出，預計這波降溫持續到下周末結束，而水氣的多寡還要看北冕颱風的外圍水氣，與否影響東北部迎風面的降雨，是偏乾冷還是濕冷。目前北冕颱風位於台灣東南東方約2300公里處，預期往菲律賓方向前進，強度上不排除有增為強颱的機會，在下周一(12/2)至下周三(12/4)期間接近菲律賓，到底外圍水氣配合上東北風如何和台灣東北部和東半部有互動，這就要密切關注。

氣象局預報員官欣平表示，目前預報顯示北冕颱風朝西往菲律賓前進，但路徑仍有飄移的可能。且由於冷高壓勢力強，颱風直接侵襲台灣的機率比較低，目前看是下周三之後比較近台灣。

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(中時電子報)