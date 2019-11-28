網友留言。（摘自批踢踢網頁）

2020總統大選倒數44天，今一親綠媒體公布民調顯示，總統蔡英文以49.95%的支持度，大幅領先國民黨總統參選人韓國瑜的19.49%，兩人差距已達30.46個百分點，也是韓國瑜的支持度首度跌破兩成，震撼各界，有網友更直言這結果太扯了！不過當網友一看做出此民調的媒體，恍然大悟，紛紛直言，這個民調真的不可信了！

《自由時報》今公布總統民調，結果顯示，「蔡賴配」以49.95%的支持度，遙遙領先「韓張配」的19.49%和「宋余配」的5.62%，蔡、韓兩人支持度差距高達30.46個百分點外，這是韓國瑜的支持度首次跌破兩成以上。

對於這個民調結果，批踢踢網友直言是親綠媒體所做「真的不可信」、「啥樣本，扯！」、「自由民調是不可信啦，可是韓國瑜繼續下跌我是信的，美國出手打這共諜案超傷國民黨」、「看看就好！自由有民調中心？咦？」、「我不相信蔡英文會領先到30%，太誇張」、「兩倍比較接近事實吧」、「我很綠，但這份民調我也不信」！

這份民調是《自由時報》於11月25日至27日進行，成功訪問1070位年齡滿20歲以上台灣民眾，信心水準為95%，抽樣誤差在正負三個百分點內。調查經費來自自由時報社。

(中時電子報)