美國之音今天引述路透報導指出，1993年1月，一位39歲的雄心勃勃的中共官員到香港訪問。他到香港的目的是從燈光閃爍的摩天大樓中找到為福州投資的鉅賈。他就是時任福州市委書記習近平。

時年8月，習近平在福州接待了一名貴客。他就是香港最著名的富翁李嘉誠。一張當時雙方會晤的照片顯示，習近平手裡捧著一束花，走在李嘉誠旁邊。照片的背景是「熱烈歡迎」李嘉誠。

路透報導，光陰荏苒，時過境遷。如今的習近平已經是一個富裕、崛起大國的強人領袖，掌管著香港的命運。北京不再招待這位91歲的商人，反而對李嘉誠沒有在香港抗議中站在大陸一邊表示憤慨。

中共希望有影響力的聲音站出來反對今年夏天開始的抗議，但是李嘉誠僅做出保持克制的公平呼籲。在互聯網上的一段視頻中，李嘉誠在他出資擴建的慈山寺呼籲領導人在與年輕的抗議者打交道時要展示「人性」。

報導稱，中共的回應是殘酷的。中共政法委公開指責李嘉誠「縱容犯罪，不是為香港著想」，而是「看著香港滑向深淵」。更有甚者，香港建制派的工聯會會長吳秋北在臉書上更是狠批李嘉誠是「蟑螂王」。

李嘉誠在回復路透時說：「在社交媒體世界，一些人熱衷於散布有毒的懷疑和虛假資訊來破壞信任」，「這個時期很難不被捲入爭議中」。

在北京支持的香港政府鎮壓街頭上的抗議者之際，中共大部分在檯面下正在發生另外一件事，就是大陸在設法扼殺香港大亨的力量。

李嘉誠等香港大亨長期以來主導香港，他們的發跡最早可以追溯到二戰後的經濟崛起，主要集中在製造業、房地產業和金融業。但是習近平2012年擔任中共總書記以來，香港的現狀被根本改變。

路透報導，香港資深觀察人士林和立說，習近平是一個「自認為他是皇帝」的領導人，「因此，他認為香港的商人應該絕對忠於皇帝，忠於習近平。」

分析人士說，對香港著名商人的誹謗，是罕見的新權力動態的公開展示，其明顯訊號是，李嘉誠和其他香港富豪必須循規蹈矩，毫不含糊地譴責抗議者。

(中時 )