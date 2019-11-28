除了肉要煮熟再吃以外，有些蔬菜裡面含有天然毒素，也一樣要煮熟才能吃！營養師們建議，十字花科蔬菜、馬鈴薯、菜苗、豆類、木薯、芋頭以及茄子這7種蔬菜必須要清洗乾淨、徹底煮熟，否則蔬菜中的毒素，會導致消化不良、噁心嘔吐，還容易潛藏病菌、導致生病。

●十字花科蔬菜

早安健康報導，營養師Ashvini Mashru指出，十字花科蔬菜包括青花菜、甘藍菜、花椰菜、球芽甘藍、芥藍菜、羽衣甘藍、大頭菜和蘿蔔等，其中含有難以消化的醣類，有些人吃了之後容易腸胃不適，因此最好將蔬菜煮熟，讓醣類更容易消化。

●馬鈴薯

Ashvini Mashru也說道，未煮熟的馬鈴薯澱粉，會消化不良、腹脹等。變綠的馬鈴薯千萬別碰，大量的龍葵鹼（茄鹼）毒素，少量吃到也會頭痛、噁心。

●菜苗

註冊營養師顧問Lisa Cohn指出，像是苜蓿芽等蔬菜幼芽，是沙門氏菌、大腸桿菌、李斯特菌等細菌最喜歡的環境，建議一定要買新鮮的、徹底清洗再吃，免疫力較弱的人避免食用。

●豆類

許多豆類裡含天然的凝集素，特別是腰豆、腎豆含量特別高，吃過量會導致嚴重噁心、嘔吐、腹瀉等。食用前先泡水5小時後，再用新的水滾煮30分鐘，去除凝集素。

●木薯/樹薯

美國脊骨神經醫師Scott Michael Schreiber指出，生的樹薯葉片有氰化物，其毒素也可能跑進根莖部位，因此木薯、木薯粉等製品一定要煮熟再吃。

●芋頭

芋頭裡有草酸鈣，生吃嘴巴會麻木，且草酸鈣會在體內累積成腎結石，因此吃芋頭、芋葉一定要徹底煮熟。

●茄子

與馬鈴薯一樣含有龍葵鹼，抑制鈣質吸收，吃過量會出現神經、消化方面的中毒，噁心、嘔吐、頭痛、腹瀉等。

(中時電子報)