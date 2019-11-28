國民黨總統候選人韓國瑜近期「因得民調得痔瘡」說法，再度遭到非韓陣營砲轟。而在議會質詢時對韓國瑜翻白眼，而一戰成名的時代力量高雄市議員黃捷，今天久違地開轟韓國瑜，嗆他「(韓)是有史以來最糟糕、格調也最差的候選人」。

黃捷今(28日)早上在臉書發文，對於很多關注她臉書的人，好奇她為何沒有批評過韓國瑜。她說，「一方面是認為這跟市政無關，不應該浪費篇幅討論，另一方面，則是想到英國哲學家培根在新工具一書中所提到的「洞穴偶像」。每個人都有自己的洞穴，會根據他過去的經驗、教育、愛好和所處的成長環境來觀察事物，進而歪曲事情的真相，好其所好，惡其所惡，導致自己無法窺見事物的原貌。

她解釋，原本以為韓市長的各種「惡口」只是選舉語言，為了想得到矚目才故意講的這麼辛辣。但現在回頭想想他講的這些話，其實根本就只是把他發自內心的感受表達出來。無論是「母語、新住民、弱勢族群、女性、骨盆腔隱疾」的相關發言，都是他最真誠的想法。「比起那些不切實際的迪士尼、賽馬、F1賽車、挖石油，這些充滿歧視、不尊重特定族群的言論，才是他真正的政見」。

黃捷強調，這也是他身為「國民黨總統候選人，想建立給全體國民的價值觀」。「這樣子的總統候選人，是有史以來最糟糕、格調也最差的候選人」。

(中時電子報)