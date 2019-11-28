韓國有一名男子，在網路上分享了一件「好心有好報」的趣事。他表示自己在一次的旅遊過程中認識了一名外國男子，該名男子向他表示自己的錢包遺失，於是男子好心的借給他30萬韓元(約台幣8000元)，卻不想一周後竟獲得8億韓元(約2200萬)的謝禮。

據韓國論壇inve的貼文表示，這名借錢的遊客來自杜拜。他向男子表示自己的錢包和手機都遺失了，希望這位韓國網友能借他一些旅費，待網友將錢借給他後，這位杜拜男子又詢問了男子的聯繫方式，並表示自己一定會還錢。

約莫一個星期後，果然收到了這名旅客的消息，男子向該網友要了銀行帳號，隨後這名網友收到了8億韓元的謝禮，令該網友感到非常震驚。

許多網友也紛紛在底下留言「哪裡可以遇到杜拜人？」、「所以說好心有好報」，不過也有網友提醒大家要警慎一些，畢竟「不是每個人都這麼幸運！」

(中時電子報)