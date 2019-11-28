台南市安平區知名的「台南大舞廳」，昨(27日)清晨5點多傳出槍響，造成兩名酒客中彈受傷，由於家舞廳連續發生多起鬥毆、砸車與砸店等重大治安事件，台南四分局今凌晨展開威力臨檢，分局長蔡進閱當場對業者撂話，「人不交出來，我也讓舞廳開不下去。」

據了解，昨天凌晨一名綽號「昌仔」的男子疑因敬酒糾紛與林姓友人發生口角衝突後，昌仔持槍返回現場嗆聲，卻遭對方制止，雙方拉扯間槍聲響起，致陪同昌仔前往的陳男腹部、吳男手部受傷，經送醫並無生命危險。警方在現場尋獲1把改造手槍，正全力追緝昌仔到案中。

除了昨天發生的槍擊案外，日前，該店也連續遭到不明人士到場鬧事並砸車、砸店的事件。在9月份時，舞廳內也發生群眾鬥毆，兩群酒客從店內打到店外，一路追打過大馬路，引起大批警力到場處理，警方對於該店頻頻出狀況早已高度關注。

拒了解，過去這家舞廳傳出有特殊背景，對警方宣導治安向來不太配合，即使從開業以來治安事件不段，曾發生包廂客人集體吸毒，以及多次酒客集體鬥毆事件，被警方列為重點臨檢對象。

第四分局長蔡進閱作風強勢，為此凌晨他特地親自帶隊前往臨檢，同時對業者嗆聲，「人不交出來，我也讓舞廳開不下去。」蔡進閱表示，無論如何會在最短期間內將開槍歹徒逮捕到案，維持台南府城治安。

(中時電子報)