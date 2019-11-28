去年夏天突然遭暴龍無情交易到馬刺的迪羅薩，這次真有重返暴龍機會嗎？根據《Hoopshype》在28日爆料，隨著馬刺本季戰績欠佳，迪羅薩已經提前陷入交易傳聞，一名西區高層認為他很有機會重返暴龍，而非最近傳出的魔術或熱火。

「這聽起來很瘋狂，但從很多方面來看，暴龍真的很有機會成為迪羅薩新東家，」這名不願具名的西區高層表示，「暴龍只要拿出伊巴卡或馬克蓋索兩名本季合約即將到期的其中1名球員，再加上1個首輪選秀權，足以跟馬刺換回迪羅薩。」

問題是去年夏天迪羅薩被暴龍交易到馬刺，換回里歐納德替暴龍拿下上季冠軍，當時迪羅薩就很不滿暴龍高層「說謊」，害他一直以為不可能會被交易出去，就連他的好友暴龍主控羅瑞都跳出來替他講話，如今迪羅薩怎麼可能盡棄前嫌！

不過NBA畢竟是門生意，迪羅薩如今應該可以清楚體認到現實環境的不同，或許看在羅瑞面子上，他會願意重返暴龍打球，只是暴龍高層真的願意重新找回這名得分好手嗎？看來一切仍要等待接下來各隊戰績，整體形勢才會真正明朗化。

(中時電子報)