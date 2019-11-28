網友臉書發文。(圖/翻攝自臉書「韓國瑜後援會」)

國民黨總統參選人韓國瑜，因親民作風、草根形象獲基層選民支持，擁大批死忠「韓粉」。有人在臉書散播，為防選票被國家機器做掉，要大家除了堅持投韓外，更要在每張選票上簽名。消息一出，讓韓粉氣憤不已，痛仇敵愾大罵1450別想騙人、滾出群組。

網友在臉書社團「韓國瑜後援會」發文，寫道：「重要提醒，冥禁黨無所不用其極，明年大選除了堅持投韓總以外，記得一定要在選票上簽名，才不會被國家機器做掉！請所有韓家軍幫忙分享！」

消息一出，立刻湧入近800則留言。韓粉火冒三丈怒出征，紛紛回應：「1450反串別上當」、「簽名為廢票」、「全力攻擊1450」、「差一點被他誤導，存心不良，可惡」、「神經病」、「滾蛋啦！1450」、「哪來的這奸細？簽名是廢票」、「票不能簽名，這個人是綠蛆，不要被騙了」。

更有韓粉激動道：「選票是不能任何簽名，1450滾吧！當我們白痴嗎？企圖使人不當選，罪大惡極，難道真的希望台灣完蛋嗎？你會好更好嗎？你沒有親人、家人嗎？真噁心」、「我們庶民是很有智慧。請不要說這種讓人笑掉大牙的蠢話。反倒建議你需轉告陰粉小心提防」。

(中時電子報)