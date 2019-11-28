昨日，藝人高以翔拍攝大陸節目猝死的消息，震驚兩岸。除了高強度的運動搭配天冷導致身體不堪負荷之外，他赴陸工作行程滿檔，過勞對身體造成很大的壓力，可能也是讓他正值壯年卻猝死的原因。

近年來，有關工作壓力與過勞等議題漸受重視，而勞工安全衛生研究所就有張「過勞症狀檢視表」，能讓民眾檢測自己是否過勞，預防因過勞導致的憾事發生。

《過勞症狀檢視表》

1.你常覺得疲勞嗎?

(1)總是 (2)常常 (3)有時候 (4)不常 (5)從未或幾乎從未

2.你常覺得身體上力透支嗎?

(1)總是 (2)常常 (3)有時候 (4)不常 (5)從未或幾乎從未

3.你常覺得情緒上心力交瘁嗎?

(1)總是 (2)常常 (3)有時候 (4)不常 (5)從未或幾乎從未

4.你常會覺得，「我快要撐不下去了」嗎?

(1)總是 (2)常常 (3)有時候 (4)不常 (5)從未或幾乎從未

5.你常覺得精疲力竭嗎?

(1)總是 (2)常常 (3)有時候 (4)不常 (5)從未或幾乎從未

6.你常常覺得虛弱，好像快要生病了嗎?

(1)總是 (2)常常 (3)有時候 (4)不常 (5)從未或幾乎從未

7.你的工作會令人情緒上心力交瘁嗎？

(1)很嚴重 (2)嚴重 (3)有一些 (4)輕微 (5)非常輕微

8.你的工作會讓你覺得快要累垮了嗎?

(1)很嚴重 (2)嚴重 (3)有一些 (4)輕微 (5)非常輕微

9.你的工作會讓你覺得挫折嗎?

(1)很嚴重 (2)嚴重 (3)有一些 (4)輕微 (5)非常輕微

10.工作一整天之後，你覺得精疲力竭嗎?

(1)很嚴重 (2)嚴重 (3)有一些 (4)輕微 (5)非常輕微

11.上班之前只要想到又要工作一整天，你就覺得沒力嗎?

(1)很嚴重 (2)嚴重 (3)有一些 (4)輕微 (5)非常輕微

12.上班時你會覺得每一刻都很難熬嗎?

(1)總是 (2)常常 (3)有時候 (4)不常 (5)從未或幾乎從未

13.不工作的時候，你有足夠的精力陪朋友或家人嗎?

(1)總是 (2)常常 (3)有時候 (4)不常 (5)從未或幾乎從未

【計分方式】

第1~6題是個人相關過勞量表，各選項分數轉換為：(1)100 (2)75 (3)50 (4)25 (5)0。

將第1~6題的得分加總，除以 6，便可得到個人過勞分數。

第 7~13題是工作相關過勞量表，各選項分數轉換為：(1)100 (2)75 (3)50 (4)25 (5)0。

第 13 題的分數轉換為：(1)0 (2)25 (3)50 (4)75 (5)100。

將第7至13題分數加總，除以7，便能獲得工作過勞分數。

【分數解釋】

1.個人相關過勞分數：

50 分以下：過勞程度輕，不常感到體力透支、精疲力竭，或虛弱到快生病的樣子。

50-70 分：過勞程度中等，有時候會感到精疲力竭，虛弱到要生病，建議找出生活的壓力源，進一步的調適自己，增加放鬆與休息的時間。

70 分以上：過勞程度嚴重，常感到疲勞和體力透支，建議可以適度的改變生活方式，增加運動與休閒時間，最好能找專業人員諮詢。

2.工作相關過勞分數：

45 分以下：過勞程度輕微，工作並不會讓您感覺心力交瘁。

45-60 分：過勞程度中等，有時對工作會感覺沒力或有挫折，建議你找出壓力源，接受在職訓練，並學習壓力管理技巧，提高工作滿意度。

60 分以上：過勞程度嚴重，快被工作壓垮了，建議能適度改變生活方式，增加運動與休閒時間，並進一步找專業人員諮詢。

(中時電子報)