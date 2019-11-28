殯葬龍頭、龍巖前南區經銷商龍智實業有限公司驚爆吸金，副總經理吳祥志、兒子吳順益涉嫌指示公司幹部對外招攬高利「轉約投資案」，坑殺被害者高達2.6億元，事後拒絕支付本息遭踢爆。吳氏父子、公司幹部曾小樺三人27日經調查人員初步約談後，晚間九點半陸續移送高雄地檢署複訊，全案朝違反《銀行法》方向偵辦。

檢方訊後，諭令龍智營業處分處長曾小樺20萬元交保候傳，吳順益緊接在後以50萬元交保候傳。28日凌晨1點，吳祥志遭到檢方聲押禁見。

高雄地檢署檢察官27日指揮調查局新北市調處南下搜索龍巖南區相關辦公室，並約談吳氏父子等相關人員到案說明。

日前，上百名投資受害者組成「龍巖南區龍智處受害者自力救濟會」，四處陳情並向檢調單位檢舉，指吳祥志2017年起對外佯稱龍巖產品能「轉約投資」，還能賺取高額回饋利息，吸引大量投資者上當。今年8月，吳祥志突然對外稱資金遭國稅局查扣、投資全數泡湯，坑殺投資者2億6000多萬元。

自救會指出，大家抱著信賴龍巖、投資品牌之心態，投資龍巖「龍智營業處」的商品並附加轉約投資案，沒想到血本無歸。自救會踢爆，龍巖在東窗事發後，命令相關業務員對外謊稱與龍巖無關才肯願意賠償投資者，沒想到騙取業務員聲明書後，9月6日無預警將龍智營業處裁撤，企圖與詐騙案完美切割。除此之外，吳祥志更授意兒子吳順益接手原龍智營業處所有業務及客戶，將營業處改名為「弘千營業處」繼續營業。

自救會痛批，龍巖吸金案曝光後，公司對吳氏父子兩人並無懲處，根本是包庇罪犯、令人髮指。自救會甚至懷疑，龍巖高層人士案發後曾表示要與公司「不法分子」協商還款事宜，結果卻放任吳氏父子繼續亂搞，根本是知情且涉嫌參與其中。

據了解，檢調認為吳祥志、吳順益利用龍智營業處分處長曾小樺和旗下業務員詐騙吸金，目前將三人均列為嫌疑人，晚間九點半後陸續移送高雄地檢署進行複訊，要繼續追查是否還有受騙的被害人，全案朝依違反銀行法偵辦。

龍巖集團上午發表聲明表示，龍巖前南區經銷商龍智實業有限公司的吳祥志父子及曾小樺相關人等，龍巖公司在主動提請檢警調查此案後，非常樂見並感謝檢調機關展開迅速的偵辦行動，相信司法與公權力的介入後，可儘早釐清事實真相，龍巖深盼此案能速審速決，也必將全力配合相關調查，以期能將違法人員繩之以法！

(中時 )