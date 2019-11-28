共諜案在台逐漸發酵，而向澳洲政府投誠、自稱是中共間諜的「王立強」，大陸公安則指出他是外逃的詐騙犯，但日前多家媒體報導稱澳媒指出「王立強」是化名，讓大陸反中了計。不過，參與王立強共諜案查證工作的專家、澳大利亞戰略政策研究所研究員周安瀾表示，不論是「60 Minutes」或是報導的澳媒，都沒有說「王立強」是化名。

周安瀾（Alex Joske）27日在推特上表示：「好多不可靠的媒體在傳播謠言，說60 Minutes電視節目（60 Minutes）跟雪梨先驅晨報（The Sydney Morning Herald）報導裡稱「王立強」是化名。這樣，中國當局的判決書也會使用這個化名。事實上，電視節目和報導並沒有這樣說。」

至於謠言如何在媒體間傳播開來，先前投稿《外交政策》指中共網軍介入去年高雄市長選舉的民進黨前黨工、現為自由撰稿人的黃柏樟（Paul Huang）也在推特上表示，最先開始是在綠黨王浩宇臉書上發布，但目前已刪除該貼文。

關於「王立強」是否真為情報人員，周安瀾25日投書表示，王立強所受的是藝術教育，而他在聲稱的情報掩護公司「中國創新投資」中，也只是涉及文化藝術活動，雖然他顯然在中共軍情體系中無任何軍階，根據他的證詞，他頂多是替情報官員「跑腿的」，但若要說他是間諜、特務、情報官員─不論是哪一職位都與他的角色無法匹配。

不過，對於大陸公安指出王立強是外逃的詐欺犯，周安瀾在投書中也提出幾個疑點。他指出，王的護照上的入出境紀錄與大陸當局指控有所矛盾，大陸當局稱他在2016年的大部分時間都被保釋中，並被限制在一個鄉村縣，等待法院判決，但王護照上的出入境證明與大陸說詞有所矛盾。喬斯科另外表示，若用搜尋引擎搜尋王的詐欺紀錄，則未顯示結果。他指出，令人好奇的是，大陸法院資料庫雖稱擁有判決書，但另一座大型私人的大陸司法案件資料庫卻無此一例。

陸媒《環球網》27日更進一步提出證據，公布王立強2016年在審訊時的影片，影片中王立強對於其詐騙12萬元人民幣的事實供認不諱，並稱自己「法律意識淡薄」，還希望法院能「從輕處理」。

對於王立強實為詐欺犯，陸媒《環球網》27日更進一步提出證據，公布王立強2016年在審訊時的影片，影片中王立強對於其詐騙12萬元人民幣的事實供認不諱，並稱自己「法律意識淡薄」，還希望法院能「從輕處理」。

(中時電子報)