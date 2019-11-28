美國總統川普在感恩節前夕，正式簽署《香港人權與民主法案》。川普在聲明中表示「尊重」大陸國家主席習近平，同時他希望大陸與香港的領導人能與反修例人士代表，在和平氣氛下妥善解決彼此之間的分歧。

根據《香港人權與民主法案》參議院版本要點如下：

●要求國務卿每年向國會提交香港自治情況年度報告，判斷香港是否從大陸獲得足夠自治符合美國的香港特殊待遇要求。

●要求商務部長每年向國會提交報告，評估大陸利用香港逃避美國出口管制情況，以及美國和聯合國的制裁規定。

●要求總統在確定港府有類似《逃犯條例》法案提出或實施時通知國會，評估風險並制定保障美國在港利益的戰略。

●要求總統向國會提交名單及制裁在港作出任何嚴重違反國際人權行為的人士。制裁措施包括凍結相關人士的在美資產、禁止入境美國、撤銷美國簽證及罰款。

●國務院不應因港人遭政治拘捕而拒絕其工作或學生簽證申請。

●國會應譴責受大陸政府控制、有意針對及騷擾民主派人士、美國及其他國家外交人員與其家屬的傳媒機構，包括文匯報及大公報，要求國務卿審視相關記者的美國簽證申請時考慮上述情況。

●要求商務部及聯邦政府部門考慮調整對港的人群管制及監察裝備出口。

川普在上周五證實收到參眾兩院通過的《香港人權與民主法案》文本，惟當時他對簽署法案的取態模棱兩可，僅稱︰「我們必須與香港同行，但我也與習主席同行。」

川普同日較早前受訪時又指，曾要求習近平不要讓100萬大陸士兵進駐香港，以免對貿易談判造成影響。

(中時 )