捷報 國興社區獲建物公共安全自主檢查合格標章 09:402019/11/28 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國興社區榮獲108年台北市建物公共安全自主檢查合格標章。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國興社區榮獲108年台北市建物公共安全自主檢查合格標章。 北市萬華國興社區傳捷報，榮獲108年台北市建物公共安全自主檢查合格標章，國興社區靠近萬坪青年公園、綠意生活環境佳。但屋齡約37年，管理難度加大，住戶發揮自助互助精神，重視維修管理，讓老社區有新氣象，並透過市府把關進行物業健檢，讓住戶住的安心。 (中時電子報) #社區 #北市 #萬華 #國興社區 #捷報 #建物 #公共安全 #自主檢查 #合格 #標章 也許您會感興趣 推薦閱讀 南投社區劇場 精彩大匯演 04:102019/11/24 地方新聞 龍寶建設辦大型嘉年華活動凝聚住戶情感 參與人數衝破千 08:022019/11/25 財經 不再用整理箱裝書 邱志偉爭取壽天國小共讀站開幕 18:182019/11/24 生活 高市湖內區三侯國小校舍 共讀站落成 18:192019/11/24 生活 不修路樹造成行道破損 醫師忍無可忍狀告主委 21:332019/11/24 社會 台南頂美社區 吸隱形富豪置產 04:102019/11/25 企業經營 彰化社區營造博覽會 秀出各地特色人文 04:102019/11/25 地方新聞 市議員批大坑觀音亭恐崩塌 市府：將請專業技師公會協助鑑定 17:572019/11/25 生活 彰化長照新煮張 社區培訓擦出供餐新火花 16:202019/11/26 生活 土城頂新社區展培訓成果 低碳種植蔬果料理宴客 16:232019/11/27 生活 生活熱門新聞 火鍋浮出的白色泡沫很髒？醫曝驚人真相 - 生活 這7蔬菜有毒素 醫：千萬要煮熟 - 生活 不是台南！台灣古蹟最多城市在這 62％學生不知道 - 生活 高以翔驚傳猝死 醫揭背後主因 - 生活 下周三起戒備 氣象局曝北冕侵台關鍵 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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