國興社區榮獲108年台北市建物公共安全自主檢查合格標章。

北市萬華國興社區傳捷報，榮獲108年台北市建物公共安全自主檢查合格標章，國興社區靠近萬坪青年公園、綠意生活環境佳。但屋齡約37年，管理難度加大，住戶發揮自助互助精神，重視維修管理，讓老社區有新氣象，並透過市府把關進行物業健檢，讓住戶住的安心。

(中時電子報)