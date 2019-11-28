美國總統川普正式簽署「香港人權與民主法案」，大陸學者指出，這是美國首次以法律行動干預香港問題，也會鼓勵香港激進反對派與政府對抗，對中美關係非常不利，但大陸也有工具可反制；大陸學者也批評，該法不具國際法基礎，是美國長臂管轄和干預主義立法的再次展現，對「一國兩制」與基本法秩序構成直接危害。

對於川普簽署香港人權與民主法案，中國人民大學國際關係學院美國研究中心主任時殷弘指出，這意義十分重大，這是美國以法律行動首次干預香港問題，且法律行動非常厲害，對香港的外商、港商與中商的信心與預期穩定性產生非常重大的影響，促使各種資本加速流出香港，因為每年都要折騰一次。

另外，他認為這會鼓勵香港的激進反對派與中國政府與港府對抗，如果簽署成法律，對香港、大陸與中美關係影響會非常不利。

對於大陸是否有工具作為反制，時殷弘指出，工具當然有，但會不會用他無法判定。譬如對美施以強硬的貿易反制外，在朝鮮與伊朗問題上，大陸都可堅決不與美國合作。

上海社科院世界經濟研究所研究員盛九元指出，制大陸發展已成為美國的主流看法，因此美方對於香港問題干涉，實際上就是國內的反華、反共勢力在國會強力操作，以此對中國的發展，形成一些壓制，因此川普簽署法案使之生效，不僅讓本來有望在下月簽屬的中美貿易協議受阻，對整體的中美關係都將造成負面影響。

北京航空航天大學法學院副教授、全國港澳研究會理事田飛龍則指出，美國的這一干預行為，無論以國內法制的何種形態及程式呈現，均不具有任何國際法的合法性基礎，執行這些法律的也只能是美國的自然實力，而不是任何規範性的法律力量。

田飛龍表示，美國涉港新法案是其長臂管轄和干預主義立法的再次展現，對「一國兩制」與基本法秩序構成直接危害，對暴力示威者提供極限保護和鼓動。他強調，「香港是誰的香港，由不得美國說了算。」

(旺報 )