東大溪水環境改善計畫整體平面配置圖。(台中市政府水利局提供／陳世宗台中傳真).

副市長楊瓊瓔、前內政部長李鴻源、水利局長等人一同參加工作坊。(台中市政府水利局提供／陳世宗台中傳真).

台中市政府為改善東大溪水環境，成功爭取中央前瞻計畫補助3億元，推動「東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫」，與東海大學攜手合作，由校方提供用地，水利局施作礫間處理場改善整體水質，並營造生態復育完整基地，共創環保公私協力典範。

水利局表示，東大溪起源於龍井區與西屯區交界的東海夜市商圈一帶，沿著東海大學南緣向東匯入南邊溪後，再流入筏子溪，因上游承接夜市商圈汙水，影響水域生態及校園環境品質，間接導致下游筏子溪水質受影響。

水利局特別成立東大溪水環境整治計畫，邀請公民參與，規劃設計階段透過主題設計，接續辦理5場公民參與活動，包含生態環境介紹、棲地復育、淨溪、推動油脂截留器等議題，盼了解地方需求，汲取NGO團體及各界寶貴意見，落實於設計方案中，讓計畫方向符合地方願景。

水利局指出，水質是一條水路的靈魂，市府將建置水質現地礫間處理設施，利用濾材、礫間接觸與曝氣設施淨化河川水質，同時與環保局、經發局攜手於上游商圈店家推廣裝設油脂截留器，源頭降低汙染源。

在防洪安全前提下，將於東大溪周遭營造利於生態復甦的水環境，連結東海大學既有優美休憩林蔭，提供大眾親水、親綠的友善環境。

水利局強調，計畫已完成基本設計，預計今年12月完成工程發包，明年底完工啟用，整治過程以「環教融合」為主軸，邀請東海大學生科系、環工系、景觀系等相關科系加入，除改善水質，更結合人文歷史、景觀生態、環境教育等概念，讓整治歷程完整保存於「東大溪故事館」內，盼工程成為學校觀摩教案。

(中時 )