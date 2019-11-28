國民黨總統參選人韓國瑜日前稱「得民心得天下，得民調者得痔瘡！」引發議論。對此，民進黨副秘書長林飛帆昨說，若按照這個邏輯，「去年高雄市長選舉前，他民調也是蠻高的，難道他今年民調變成這樣，是吃了很多消痔丸嗎？」自由作家洛杉基則諷刺林，是否記憶力出問題了？

韓國瑜在台東傾聽之旅時說，得民心者得天下，得民調者得痔瘡，引發爭議。對此，韓國瑜強調只是比喻，有人迷信阿拉伯數字民調，認為高高在上就可以高枕無憂，但他重視的是民心，民進黨執政3年多來離民心已經越來越遠。

然而，林飛帆認為，若按照這個邏輯，「去年高雄市長選舉前，他民調也是蠻高的，難道他今年民調變成這樣，是吃了很多消痔丸嗎？這是我比較大疑惑」。

洛杉基對此在臉書表示，去年高雄市長選舉，若沒有記錯，選前陳其邁的民調不是一路領先嗎？林是否該去做身體檢查一下，是否記憶力出問題了？他認為得痔瘡的應該是陳其邁吧？

(中時電子報)