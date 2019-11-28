除肉身肥厚，〈香烤泰國蝦〉的另一賞味重點是蝦頭內滿滿的蝦膏。（圖／姚舜）

〈泰式宮廷煎餅〉的餅皮是用在來米和麵粉製成，裡餡是用椰奶和玉米粉蒸煮的軟糕，最上層則放著蜜漬的芋頭丁、紅豆、鳳梨或玉米等。（圖／姚舜）

星馬印泰等「南向美食」蔚為台灣餐飲最夯時尚，其中又以酸辣開胃的泰國美食菜品種類最多，且最受國人歡迎，洞悉此一「食趨」，林口唯一「國際牌」飯店林口亞昕福朋喜來登酒店決定力邀前台北喜來登大飯店高檔泰菜餐廳〈SUKOTHAI〉的泰籍行政主廚「阿明師」李明芢（Phonlaphat Sudsaidee），到館內〈宜客樂〉餐廳客座，並自12月4日起至2020年2月底以Buffet吃到飽型式推出〈泰國宮廷料理美食節〉。

〈干貝柚子沙拉〉是用椰絲、辣椒、花生碎和魚露為香煎大干貝搭配提味，自12／4日起在林口亞昕福朋喜來登〈宜客樂〉餐廳可以吃到飽。（圖／姚舜）

〈竹筒烤圓鱈〉是將油脂豐富的圓鱈魚肉以香茅、南薑、大蒜、椰漿、泰式蠔油與魚露等醃漬入味後，填入竹筒中香烤成菜。（圖／姚舜）

鯃仔魚油脂頗豐，包著香蘭葉炙烤後，魚肉會帶有一股香氣。（圖／姚舜）

〈宮廷一口荷花〉是以俗稱「宮廷菜」的綠葉與荷花花瓣，包捲蝦米、辣椒、檸檬丁、花生碎、紅蔥碎、薑丁、炒過的椰子粉、青蘋果丁一起吃食，因備料麻煩，很多泰菜餐廳不出此菜，如今林口亞昕福朋喜來登可以吃到飽。（圖／姚舜）

〈宮廷一口荷花〉是以俗稱「宮廷菜」的綠葉與荷花花瓣包捲泰式香料與食材入口，酸、甜、香、辣交融，是很道地的泰式Street Food。（圖／姚舜）

〈香蘭烤鯃仔魚〉是在魚腹中填入香茅與檸檬葉，外層用鹽、白胡椒粉與米酒調味，再綁上香蘭葉烤熟，每尾約350公克，吃來非常過癮。（圖／姚舜）

〈宮廷一口荷花〉用的花辦顏色很雅，入口馥郁芬芳。（圖／姚舜）

林口亞昕福朋喜來登酒店舉辦〈泰國宮廷料理美食節〉期間，〈薑黃炙烤干貝〉亦可吃到飽。（圖／姚舜）

品嘗〈薑黃炙烤干貝〉時可以沾點泰式海鮮醬提味，味道更富層次。（圖／姚舜）

〈清蒸檸檬鱈魚〉是將油脂豐富、肉質細緻的扁鱈，與泰式香料一起清蒸入味後，再與用雞湯、檸檬汁和魚露、辣椒末熬的熱湯一起呈盤，是一道熱湯菜。（圖／姚舜）

〈泰式宮廷煎餅〉的形狀小巧，林口亞昕福朋喜來登辦〈泰式宮廷料理美食節〉期間全都可以吃到飽。（圖／姚舜）

〈果漾綠豆仁〉是道地泰國甜食，靠著廚師一雙巧手將綠豆仁捏成一個個不同的水果造型，形色與味道皆誘人。（圖／姚舜）

泰式甜品〈椰子紅寶石〉的甜湯是用椰奶和椰糖煮成，湯裡的「寶石」是以太白粉包裹荸薺煮製，口感彈Q。（圖／姚舜）

林口亞昕福朋喜來登酒店舉辦〈泰國宮廷料理美食節〉期間，除〈泰式奶茶〉與〈椰子汁〉外，〈香蘭葉沖茶〉也可以無限享用。（圖／姚舜）

林口亞昕福朋喜來登酒店舉辦〈泰國宮廷料理美食節〉，除自助餐檯上各式泰國美食皆可吃到飽，兩人以上同行並可享用不同湯底的〈泰式火鍋〉。（圖／姚舜）

泰籍名廚「阿明師」李明芢調製的〈泰式綠咖哩火鍋〉的湯頭，濃淡適中，無論是用牛肉、泰國鮮或食蔬涮食，都很速配不會違合。（圖／姚舜）

泰籍名廚「阿明師」李明芢曾是台北喜來登大飯店〈SUKHOTHAI〉泰菜餐廳主廚，這回客座林口亞昕福朋喜來登飯店，「催足油門、火力全開」的一口氣設計了數十道菜式讓客人吃到飽。（圖／姚舜）

這是市場首次有飯店業者用自助餐型式供應高檔泰國宮廷料理，餐檯上共有7大類、數十款菜式，且食材不馬虎並有許多工手菜，李明芢除將泰國宮廷料理的廚藝傳授給林口亞昕福朋喜來登酒店廚藝團隊，並將自12月4日起至12月13日午、晚餐時段親自在餐廳與食饕互動。同業算一算、「不易回本」，推測林口亞昕福朋喜來登酒店這回不計成本辦美食推廣活動，志在拚人氣並將飯店知名度推高。

離開觀光飯店後，李明芢先後在台北的〈暹邏〉、〈泰喜歡〉、〈香茅廚〉等知名泰菜餐廳掌廚，其後自己創業在台北縣金山開設〈芭達雅〉泰菜餐廳，雖然不在熱鬧都會商圈，但憑精湛廚功廚藝與好味道，餐廳營運不久後即打開名知度，除每逢假日食客盈門，許多時候客人還要抽號碼牌排隊候座。或許是離開都會城市久了，李明芢對於這回到觀光飯店客座掌廚，心情「非常亢奮」，加上林口亞昕福朋喜來登酒店毫不設限任他發揮，所以他也如猛虎出閘、精銳盡出的傾力炫技，菜色水準絲毫不遜於台北都會五星飯店的高級泰菜餐廳。

阿明師此次客座林口亞昕福朋喜來登飯店主持〈泰國宮廷料理美食節〉，設計的菜式包括：泰式涼拌、熱菜、湯品、位上小火鍋、烤炸類、甜點及飲品等共7大類，加總有數十道，在〈宜客樂〉餐廳的餐檯上一字排開，「軍容壯盛」的場面，使得餐廳幾乎等同「泰式自助餐廳」。

除了菜品選擇多樣，阿明師這回在〈泰國宮廷料理美食節〉設計的菜式不似傳統自助餐廳的菜式，反而像高級泰菜餐廳菜單上的菜品，食材用料不俗、廚藝作工繁複、味道口感誘人，因為澎拜而顯得超值，林口亞昕福朋喜來登酒店似乎刻意「不計成本」的要為飯店與餐廳拚人氣。

阿明師若不說，食客不會知道取餐檯上一尾尾體型壯碩的〈烤泰國蝦〉，阿明師堅持只用公蝦。他告訴我，雖然泰國蝦的個頭大，肉也不少，但泰國人品嘗泰國蝦的賞味重點「不在蝦肉，而在蝦頭內的蝦膏」。公蝦的蝦膏比母蝦多，所以他堅持只用公蝦。

〈宮廷一口荷花〉是從泰國傳統庶民小吃演化來的美味吃食，傳統是用泰文發音叫「蜜延堪」的綠葉，包捲著薑丁、檸檬丁、紅蔥頭碎、炸蝦米、辣椒、花生碎與青蘋果丁吃食。阿明師另外準備了荷花花瓣當配料，粉嫩的花瓣除讓這小食形色更雅，入口的花香更從口中直噴鼻腔，美味讓人難忘。

既叫「宮廷料理」，阿明師選材用料也不手軟，單是海鮮菜餚就很豪氣。如〈香蘭葉烤鯃仔魚〉用的是泰國中部的作法，食材卻升級為鯃仔魚。看起來像〈竹筒飯〉的〈竹筒烤圓鱈〉，是將油脂豐富的圓鱈魚肉以泰式辛香料醃漬入味後，與椰漿、九層塔和辣椒片一起填入竹筒中炙烤成菜，吃食時多了一股竹筒香。

阿明師是一個「會用腦作菜的廚師」，一道熱菜〈清蒸檸檬鱈魚〉，是以肉質細嫩且油脂豐富的扁鱈加了辛香料與米酒一起清蒸，蒸熟的魚肉再放入加了魚露、蒜末、檸檬汁調味的雞湯中，使得這道菜變成了一道「湯菜」，食客可品味一菜二吃的食趣。

以泰式火鍋搭配吃到飽泰式自助餐是林口亞昕福朋喜來登酒店這次舉辦〈泰國宮廷料理美食節〉的一大賣點，阿明師準備了「酸辣」、「椰汁香茅」、「椰漿」與「綠咖哩」等4種不同口味的泰式火鍋湯頭，每種湯頭各有特色。食材涮料則有泰國蝦、去骨牛小排牛肉和有機菇類與時蔬，且份量不小，「食」在過癮。

泰國有許多手工甜點的造型奇巧，只是因為手工製作很費時，坊間很多泰菜餐廳不易吃到，但這回林口亞昕福朋喜來登酒店自助餐檯上會有〈果漾綠豆仁〉、〈泰式千層糕〉與〈椰子紅寶石〉等，非常難得。

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