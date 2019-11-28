男星高以翔在錄製綜藝節目過程中猝死，得年35歲，震撼兩岸三地。身體健康又正當壯年的人，為何會猝死？中醫師劉禮維醫師提出觀點，現代人常晚睡、睡眠品質差，在「休息不夠」的情況下，又以咖啡等物來提神，就如同機油不夠的引擎硬催油門，長期下來惡性循環，最後出現中醫裡所說的「陰陽離決」，人就會死。

名漾中醫診所的劉禮維醫師表示，高以翔在凌晨一點多進行了激烈的運動，導致心因性猝死，一般來說，中醫也比較不建議在夜晚做劇烈的的運動。

夜間休息對於人來說到底有多重要？劉醫師比喻，就像引擎需要加機油來穩定引擎的動力，人的休眠就像你的引擎定期每天加機油一樣。

然而在這個充滿壓力的環境，許多人面臨著一個問題，早上睡醒之後精神依舊不好，一定要一杯咖啡再出門，甚至一天需要兩三杯來提神的人更是大有人在。

劉醫師說，這就像是機油不夠又硬催油門，身體裡面轉成動力的物質像地下水一樣不停被硬抽，久了整個人就會像地層下陷一樣，乾枯消瘦、面色枯黃、沒有血色、皮膚乾燥、鮮花的質地變成乾燥花，惡性循環就此產生，最後終於引擎轉不動了，到中醫裡面所說的「陰陽離決人就會死」。

休息有多重要，這是一個長期累積的問題，劉醫師提醒，希望大家可以在問題發生前預防一切，而這也才是中醫會做會提倡的事情。

(中時電子報)