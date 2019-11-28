在日本擁有「壽司之神」美稱的小野二郎，所開的「數寄屋橋次郎」（すきやばし次郎）連續12年榮獲米其林3星評價，是世界知名的壽司店，連美國前總統歐巴馬都拜訪過。不過於26日出爐的《東京米其林指南》中該店竟不在名單中。

據《BBC》報導，「數寄屋橋次郎本店」被除名的原因並非品質下降，而是因為該店採取「會員制」不接受一般民眾訂位。正是因為這件事，使「數寄屋橋次郎本店」未入選今年的米其林指南。圖為「次郎本店」向一般顧客、海外顧客解釋訂位規則，表示他們不會接受預訂並向顧客致歉。(圖/取自數寄屋橋次郎本店網頁)

據《BBC》報導，「數寄屋橋次郎本店」被除名的原因並非品質下降，而是因為該店採取「會員制」不接受一般民眾訂位。正是因為這件事，使「數寄屋橋次郎本店」未入選今年的米其林指南。

對此，米其林發言人已證實了這件事。他表示，「數寄屋橋次郎本店」未入選的原因是因為米其林的政策是介紹大家都可以去吃飯的餐廳。但是「數寄屋橋次郎本店」不再接受一般民眾的訂位，若民眾想要進該店用餐，必須是熟客或特別的人脈，或者是透過頂級酒店安排才有機會。

除了「數寄屋橋次郎本店」外，日本另一家連獲9年米其林3星的「齋藤壽司」也因為同樣的理由，無法入選2020年《東京米其林指南》。有消息指出，米其林曾經與小野和齋藤溝通，希望能開放一般座位，不然可能無法名列榜單，然而兩家店皆回絕了這項提議，不願打破自己的規則。

(中時電子報)