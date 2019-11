台灣在地品牌 uHandy 行動顯微鏡,曾獲美國農業部、日本巧連智 Benesse 與台灣大學奈米機電中心營隊推薦採用,並在 2019 年推出「捐一、教一」全台教育公益計畫。11/29 將參展「親子天下 Maker Party」,隨後行動顯微教育工作坊也將正式開跑,開啟一系列「環島公益教學之旅」!

輕鬆踏入科學世界,到親子天下 Maker Party 玩顯微關卡

一年一度的《親子天下 Maker Party》,即將在 11/29 星期五熱鬧展開。獲選「親子天下-玩中學的好玩具 100 選」,並在「第二屆 STEAM 樂園小小評分員」中獲得最高票的 uHandy 行動顯微鏡,也在 Maker Party 上,準備了多樣化的「顯微關卡」!

從生活周遭的衣物織紋、廚房醬料結晶,到金箔、蝴蝶翅膀與特殊的「矽晶圓」,結合藝術、顯微和科學知識,帶領小朋友們快樂玩中學,輕鬆踏入科學手作的世界。而 Maker Party 中,除了行動顯微,更有獨家展出最受小學生歡迎的《怪傑佐羅力》,以及 100+ 個攤位、1000+ 個手作體驗活動,以分齡分區規劃,滿足孩子們無窮的好奇心!

甫推出即額滿加開!「行動顯微教育工作坊」正式環島開跑

uHandy 行動顯微鏡,近幾年在全球親子、教育領域裡逐漸打響知名度。在全世界銷售數萬組,海內外課程、體驗與研習,累計授課人數也已超過 5000 人。2019 年,更推出「捐一、教一 / One for One for One」全台教育公益計畫,免費贈送顯微鏡至全台學校,並為當地老師、志工媽媽,舉辦「行動顯微教育工作坊」,期望能播下教育創新的種子。

活動推出後反應熱烈,第一梯名額公佈後迅速額滿,並立刻加開第二梯,釋出共 18 個場次、72 間學校名額,捐出 1440 組顯微鏡至參與學校。第一場工作坊表定 12/04 於高雄市立橋頭國小正式開跑,後續更將「環島教學」,在宜蘭、花蓮、新竹、台中、新北??等十數間國中小舉辦。

舉凡現代醫學、生物科技、電機材料,「顯微」是幾百年來推動人類科學進展的重要能力而隨著科技進步,顯微鏡也逐漸脫離實驗室、走入生活。未來,「行動顯微」將會成為人人必備的能力,全台的學校也紛紛跟上這波趨勢,將顯微融入不同學科,教導孩子們在生活中探索、發現並解決問題。

