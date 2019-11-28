2020台灣燈會即將盛大開展，后里主展區將於109年2月8日在台中盛大展開，副展區將於108年12月21日在文心森林公園搶先登場，民眾不斷關注與詢問。為擴大燈會觀光效益，市府特別舉辦燈會觀光遊程設計比賽，盧秀燕市長盛情號召全市大專院校觀光及行銷相關系所學子，踴躍參與燈會遊程設計比賽，透過產官學共同合作，發掘臺中獨特新玩法！

中市觀旅局長林筱淇說，2020台灣燈會在台中是市民所期待的盛會慶典，為開發台中觀光新亮點，市府期望透過燈會遊程設計比賽，經由學生們激盪創意，共同開發台中與中台灣獨特新玩法。「2020台灣燈會遊程設計比賽」徵件自108年11月25日起至12月13日止，台中大專院校觀光及行銷相關系所學生均可參加。

首獎除可獲得NT$3萬元獎金，也會媒合旅遊業者將遊程商品化上架，推出燈會特色套裝行程，整合食宿遊購娛觀光元素；透過產官學共同合作，體現學生的創意構想，打造臺中「白天旅遊精彩、夜晚燈會璀璨」盛會城市意象。

觀旅局指出，參賽隊伍須於指定期限內繳交完整報名文件與遊程設計企劃書，初選將由專業評審採書面審查遴選出8組隊伍進入決選；接續決選將由參賽隊伍於現場簡報展現創意，進而遴選最終獲獎名單，首獎NT$3萬元1名、優選NT$1萬2000元1名及創意獎NT$3000元6名，歡迎台中所屬大專院校學子踴躍報名參與。

本屆燈會以「璀璨台中」為主軸，主展區以后里森林園區「森林秘境」及馬場園區「藝想世界」為主題，展期從明年2月8日至23日共16天。副展區文心森林公園則以「童趣樂園」為主題，並力邀國際知名童趣角色，期望打造親子同樂的兒童森林公園，展期也將從今年12月21日點燈至明年2月23日。更多活動資訊，請上：臺中觀光旅遊網https：／／travel.taichung.gov.tw或大玩台中粉絲團https：／／www.facebook.com／taichungresort／查詢。

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