國民黨副總統參選人張善政昨酸行政院長蘇貞昌「如果他以後回到行政院，再講酸言酸語，很快就會讓他住回醫院去」。民進黨主席卓榮泰今回擊痛批，詛咒別人去住院，在台灣民間社會是犯大忌的事情，並強調蘇院長身體很好，禁得起任何風波。

民進黨主席卓榮泰拚輔選，力挺雙北立委參選人，包括台北市第8選區（文山區、南中正）的阮昭雄、台北市第6選區（大安區）的謝佩芬、與新北市第9選區（永和區、中和區秀安地區）的蔡沐霖，在選區交匯處，一同向選民拜票。

針對張善政酸蘇院長的言論，卓榮泰對吳敦義主席、韓國瑜市長與張善政隔空喊話，不要急不要慌，治理國家大事不能急也不能慌，任何用詞講話都要非常謹慎，詛咒別人去住院，不只犯大忌，也是表現自己慌亂，並跟人民脫節，會跟人民希望這個社會平安喜樂這樣脫節。

卓榮泰再次強調，蘇院長身體很好，身體都禁得起更大的努力，更大的任何風波，蘇院長會很健康，大家都會很健康，詛咒並不會發生。

此外，卓榮泰指國民黨總統參選人韓國瑜，對中共影響台灣選舉議題避而不談，卓痛批韓，用這種迴避逃避的方式，是錯誤並啟人疑竇，讓人家覺得他準備不及，但是我認為他應該是比喻的形容詞一時沒有想到，所以一時詞窮無法答，但是我希望他還是用他的標準答案，會比較得到人民的信心。而卓也強調，台灣是一個民主成熟的國家，任何外國或任何境外勢力都不應該、也不足以影響台灣任何的民主選舉。

(中時 )