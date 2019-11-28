前「女F4」成員劉樂妍，近年將演藝重心移至大陸，不過發表的政治言論，常引起兩派網友隔空交火，不過近來被瘋傳一年高達上百次「潛規則」，讓她氣到在微博怒轟：「有種你就叫睡過我的男生出來對質啊」。

微博近來瘋傳一則文章，內容寫道：「劉樂妍我們可能對她不太熟悉，她是一位90後的台灣女演員，在來中國發展的時候遭遇潛規則，不過她沒有拒絕，後來被爆出來，一年差不多有上百次潛規則，有時候上廁所的時候都會被潛，這讓網友十分震驚」，對此讓劉樂妍相當震怒，澄清沒有跟幕前、幕後任何人交往，接著怒嗆：「有種就叫睡過我的男生出來對質啊！造謠可恥，不要臉，你以為你在背後寫文章，不用負法律責任嗎」。

微博瘋傳劉樂妍在大陸遭「潛規則」數百次。（圖／劉樂妍微博）

劉樂妍微博發文回應「潛規則」一事。（圖／劉樂妍微博）

此外她更強調不稀罕名牌名車，但對打官司維護名譽卻覺得很值得，怒嗆造謠者：「要不咱們來試試」，對此有網友表示力挺劉樂妍提告，但也有人嘲諷：「關鍵是誰敢睡妳」，讓劉樂妍難以回嘴，僅回個：「喂」，感覺相當無奈。

(中時電子報)