2020大選剩下不到50天，國民黨的不分區立委名單之亂拖累到政黨支持度，更危及藍營立委選情，可能導致國民黨在2020大敗，對此，資深媒體人陳東豪直言，不分區是黨主席吳敦義的一場實驗，目的在測試國民黨的選票能低到何種程度。而據最新民調顯示，如果國民黨真的大敗，藍營支持者高達八成要吳敦義要下台負責。

國民黨不分區立委名單歷經多次提名風波，幾經多次調整才底定，雖然國民黨一度因前立委邱毅自動退出，才讓藍軍再重整士氣。但吳敦義最後留下赴大陸聆聽對岸領導人習近平講話的吳斯懷等人，使不分區名單仍備受爭議，重創國民黨形象和選情。

對此，陳東豪在《新新聞》的專欄撰文表示，國民黨這次提出的不分區名單，是台灣大選史上從來沒有的名單，這是吳敦義的一場實驗，這場實驗不僅衝擊國民黨總統候選人韓國瑜本已雪上加霜的選情，更重創藍營立委在五五波激戰的區域立委選情。吳敦義這場實驗，將有可能創下國民黨在台灣選票的新底線紀錄。

但吳敦義依舊一意孤行，畢竟總統夢已破滅，立法院長也遙不可及，現在的吳只剩下黨主席了，吳更在廣播節目專訪直接赤裸裸的説，如果國民黨立委選情結果不佳，要他請辭黨魁負責根本不合理！可是吳認為的不理合，聽在藍營支持者耳裡，恐更加怒火中燒，據《ETtoday新聞雲》昨公布的民調，結果顯示，若韓國瑜落選，或是國民黨立委席次沒過半，高達85.4％的國民黨支持者要吳敦義請辭黨主席。看來，辭不辭黨主席，不是吳敦義自己說了算。

(中時電子報)