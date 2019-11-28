感恩節前夕，美國總統川普於美東時間27日晚間正式簽署《香港人權與民主法案》及《香港保護法》，以支持香港反送中、反政府示威浪潮，香港政府隨後發布聲明強烈反對，表示極度遺憾。

美國總統川普昨晚正式簽署《香港人權與民主法案》及《香港保護法》，讓兩項在美國參、眾議院壓倒性通過的法案正式成法，依據香港人權法案規範，未來美國國務院將每年檢視香港自治情形，確認是否仍符合關稅優惠條件，針對違反人權情勢的香港官員，美國也可以予以制裁；另外《香港保護法》通過，也將禁止美國輸出如催淚彈、胡椒噴霧等各種鎮暴用特殊子彈及設備。

針對川普送上感恩節大禮，香港政府跳腳，今早發布聲明，指出兩項法案明顯干預香港內部事務，「既無必要亦毫無理據」，更會損害港美之間的關係和利益，對於美國數度無視港府的關切表示「極度遺憾」。

根據港府發布的新聞公報，港府發言人指出，兩項法案並不合理，「當中《香港人權與民主法案》以人權及民主為名，但實際上部分條文涉及出口管制和香港執行聯合國制裁措施，根本與香港的人權和民主無關。」「更會向示威者發出錯誤訊息，無助緩和香港局勢。」

公報還說，美在港有龐大經濟利益，過去十年從香港賺取的雙邊貿易順差是美國所有全球貿易夥伴中最高的，光是去年就超過330億美元，警告美單方面改變對港經貿政策，將會對雙方關係及美國利益產生負面影響。

港府稱，希望美國政府採取「務實態度」，以香港和美國的互惠關係和美國在香港的利益為依歸，維持對香港的經貿政策和原則立場，尊重香港作為一個單獨關稅地區的地位。

公報最後重申，外國政府及議會不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務。

(中時電子報)