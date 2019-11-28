本季來到鵜鶘表現大爆發的英格拉姆，最近接受《看台報告》訪問時終於坦承，自己上個球季待在湖人並不開心，畢竟不僅要在「小皇帝」詹姆斯的球星光環下存活，還須面對層出不窮的交易傳言，英格拉姆甚至承認當時自己得了憂鬱症。

「回顧我上季待在湖人，有時候我失去了快樂，失去快樂是因為我自認可以在場上做得更好，且替球隊帶來更多幫助，」身為2016年選秀榜眼的英格拉姆表示，「甚至我認為可以在進攻端參與更多，我應該可以獲得更有效的利用才對。」

英格拉姆打到去年下半球季更因傷病提前報銷，讓他更是無所適從，「當時我經歷一些憂鬱症狀，有時候晚上回到家裡，我會告訴自己說，他X的，這根本不是我！」幸好一切隨著今年夏天被湖人交易到鵜鶘，他總算得到真正爆發機會。

只是詹姆斯似乎早已預料到英格拉姆本季的爆發，卻更關心他的健康狀態，「在英格拉姆上季受傷前，我們都看到了他的精采表現，當傷病出現後，我們都替他難過，且希望他早日回到球場，畢竟他跟我的好友波許得到類似的病。」

「當時我們都在為了英格拉姆祈禱，很顯然他如今做到了，更打出生涯最棒的一個球季！」詹姆斯說。

(中時電子報)