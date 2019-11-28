藝人高以翔在大陸錄製電視節目時，驚傳不明原因引發心因性猝死，醫師表示，其實心因性猝死有3大徵兆，運動、睡眠中都有可能發生，但大部分的患者略了發病前的危險徵兆，心因性猝死每年奪走超過2.3萬條性命，而且多達3分之2的人都沒有心臟病。

所謂心因性猝死，是指心跳突然或意外停止，因心血管相關疾病導致，多達88%都是心律不整引發。《良醫健康網》報導，台大醫院新竹分院心臟血管科醫師林廷澤指出，研究顯示，猝死前的1天到1週，約有5成患者會有胸痛、呼吸困難或心悸等3大症狀，但只有不到20％患者會到急診就醫，大部分患者因此失去了提早診斷和預防的機會。

林廷澤說，冠狀動脈疾病為心因性猝死的主要原因，但值得注意的是，只有3分之1的心因性猝死發生在有心臟疾病的患者身上，另有3分之2是過去曾出現症狀但沒有警覺，或從未出現任何症狀者。提醒年過35歲、有冠心病的患者，或有吸菸、肥胖、心血管病史，甚至曾經暈倒、出現些微心悸、家中曾有人猝死者都是潛在的危險群，一旦發生胸痛、心悸或呼吸困難等症狀時，應提高警覺，盡快就醫。

(中時電子報)